Opinión

El derecho a la verdad

Cuando las autoridades transitorias destruyen, manipulan o debilitan las fuentes de información, intencionalmente o por simple negligencia debilitan el régimen democrático.

Por Leda Muñoz García

La toma de decisiones basada en evidencia es la forma responsable de definir y guiar la política pública. Las bases de información que alimentan este proceso en las instituciones públicas y organizaciones confiables son además instrumentos importantes de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos, como titulares de la soberanía que delegamos temporalmente en las autoridades políticas elegidas a través del voto, debemos contar con la garantía de que esta información esté a nuestro alcance, sea confiable y se proteja.








