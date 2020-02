A esta conclusión llegamos con los estados financieros reportados por la fábrica. Pero la situación financiera puede se peor, porque se trata de estados que no están auditados por una empresa externa. En particular, los estados financieros podrían no incluir todos los pasivos, especialmente aquellos derivados de impuestos no pagados según lo establecido por la ley. Es decir, la podría formar parte de la lista de evasores.