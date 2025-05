¿Es la Inteligencia Artificial una oportunidad o un problema para la educación?

El valor de una herramienta lo define el uso que se le dé, como insiste Nicholas Carr: desde los instrumentos que amplían nuestra capacidad física (un martillo, una grúa), o nuestros sentidos (un microscopio, un parlante), hasta, y muy particularmente, las herramientas del pensamiento (computadoras y todas las aplicaciones que se van generando, que realmente son capas de abstracción, como bien apunta Alberto J. Cañas).

Analistas y pensadores están alertándonos de los grandes riegos asociados a la Inteligencia Artificial (IA), sin desconocer sus muchas bondades. Su incorporación en las más diversas áreas es acelerada, y sus desarrolladores no están dedicando los suficientes esfuerzos para reducir o controlar los riesgos. Es pues urgente prepararnos para hacer un uso seguro, responsable e inteligente de esta poderosa herramienta, y evitar que sea ella la que nos use. Sin exagerar nos enfrentamos a una nueva alfabetización cognitiva y ética para toda la humanidad, como señaló recientemente Javier Lacort en Xataka, es indispensable aprender a interactuar y pensar con la IA, y a blindarnos para que no sea ella o sus desarrolladores los que definan nuestros pensamientos. Esto es especialmente crítico para los más jóvenes por su vulnerabilidad.

Columna Enfoques | El Financiero | Leda Muñoz, doctora en Nutrición Infantil y Epidemiología; catedrática de la UCR

Es necesario aprovechar las enormes capacidades de la IA para estimular el desarrollo del pensamiento crítico y lógico y la creatividad en las nuevas generaciones, tan debilitados en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, que los estudiantes aprendan a hacer preguntas inteligentes, anticipar los sesgos que pueda tener la AI, leer críticamente sus respuestas y mejorarlas con aún mejores preguntas, y muy importante, saber cuándo desconfiar.

Nuestro país fue ejemplo para el mundo al entender muy tempranamente el poder de las computadoras para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, e introducirlas de forma pionera en el sistema educativo con un robusto modelo pedagógico diseñado con ese propósito. Hace dos años exactamente se eliminó de facto este programa de informática educativa de las aulas por mezquina politiquería, y se deja un gran vacío en la educación nacional, y un desperdicio de millones de dólares en computadoras abandonadas. De haberse continuado y fortalecido el programa, hoy nuestros estudiantes estarían mucho más preparados para aprovechar positivamente la IA en el aula y en la vida, serían mucho menos susceptibles a sus peligros.

Costa Rica se paralizó educativamente, justo cuando las oportunidades, amenazas y desafíos son más grandes que nunca.

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica, exvicerrectora de Acción Social, investigadora en nutrición y desarrollo infantil; coordinadora del Informe Estado de la Nación y exdirectora de la Fundación Omar Dengo. Ph.D. en nutrición infantil y epidemiología.