Desde el punto de vista recaudatorio, la “joya de la corona” es el Impuesto a las transacciones financieras, que no es otra cosa que un IVA adicional y encubierto. Tal y como lo comentó el Ministro de Hacienda, representa en recaudación un monto aproximado al que resultaría de incrementar siete puntos porcentuales el IVA. Podrá ser bueno recaudatoriamente, pero -sin duda alguna- fomentará la informalidad y afectará la “bancarización” tal y como lo reconoció el presidente del Banco Central. Por más éxito que tenga el proyecto de Hacienda Digital, no hay sistema informático que pueda atacar de forma directa la información que no se tiene o se desconoce. Y la informalidad es la principal enemiga de un sistema tributario eficiente.