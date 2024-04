¿La IA en el aula cambiará los aprendizajes?

La discusión sobre la introducción de las tecnologías en la educación es constante, y se acelera con la llegada de cada innovación significativa, como ha sido la entrada de la Inteligencia Artificial (IA) en la esfera cotidiana.

Costa Rica fue de los primeros países en aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para apoyar los aprendizajes, al introducir hace más de 35 años las computadoras, pero lo hizo junto con un sólido modelo pedagógico diseñado para desarrollar capacidades relevantes. Porque, como toda herramienta, es el uso que se le dé el que define sus alcances.

El sistema educativo tiene la responsabilidad de promover un uso de las nuevas tecnologías con valor educativo para las personas. Introducir, por ejemplo, la IA para facilitar el acceso a la información, no tendrá ninguna incidencia en el desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales de los estudiantes, por lo que no cambiaría los resultados en los aprendizajes esperados y no prepararía a las nuevas generaciones para los siguientes saltos tecnológicos que sin duda vendrán. En contraste, aprender a hacer buenas preguntas en las plataformas de IA es un uso que estimula el pensamiento lógico, que desarrolla capacidades.

Dos usos estratégicos: cada innovación tecnológica se construye sobre las bases de lo que ya existe, y por lo tanto hay una serie de conceptos y procesos fundamentales que le son comunes a todas. Entender esas bases es clave para fortalecer la capacidad de agencia de la persona sobre las herramientas, las de hoy y las de mañana.

Otro empleo valioso busca el fortalecimiento de capacidades para aprender a pensar, como el pensamiento crítico. En el primer caso los estudiantes aprenden sobre tecnologías, y en el segundo, con tecnologías. Ambos usos requieren de una propuesta pedagógica y un abordaje metodológico robustos, y de docentes preparados para su implementación.

Promover estos usos estratégicos cambia profundamente el alcance de las tecnologías y por ende la discusión de estas en la educación. No es un tema de simplemente agregar más tecnologías. Pero cuanto más poderosa sea la herramienta, más capacidades de pensamiento debemos estimular en las personas, de otra manera la sociedad estará cada vez más dirigida por los pocos que diseñan y administran las tecnologías.

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica, exvicerrectora de Acción Social, investigadora en nutrición y desarrollo infantil.; coordinadora del Informe Estado de la Nación y exdirectora de la Fundación Omar Dengo. Ph.D. en nutrición infantil y epidemiología.