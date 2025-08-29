Opinión

La IA puede anticipar en minutos las reacciones del mercado a las noticias financieras

Por Gabriel Lozano Reina, Anna Kondratenko, J. Samuel Baixauli, y Susana Alvarez Diez

Las emociones que generan las noticias financieras relacionadas con el anuncio de dividendos pueden influir en la cotización de las acciones en el día posterior a la publicación de tales informaciones. De ello ya hablamos en un artículo publicado en 2024.








