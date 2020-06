Para algunas empresas, conseguir la información necesaria para el cumplimiento del RTBF , no fue una tarea sencilla. Sobre todo, para aquellas compañías con estructuras corporativas complejas o con beneficiarios finales extranjeros. Por lo anterior, se decidió, no sólo ampliar el plazo de cumplimiento del RTBF, sino también simplificar algunos trámites, para que las empresas pudieran cumplir con esta obligación, a tiempo, y evitar así múltiples sanciones y multas de hasta cien salarios base. Aún así, aproximadamente 40.000 empresas no lograron cumplir con la declaración ordinaria de 2019 y, el pasado 2 de junio, la autoridad tributaria notificó el inicio del procedimiento sancionador a más de 1.000 de ellas.