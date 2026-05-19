Opinión

La utopía tecnológica del fin del trabajo

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Por Mauricio París

En La Odisea, Ulises pide que lo aten al mástil para escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a él. No se tapa los oídos ni huye, decide escucharlos. Pero se amarra, sabiendo que sus melodías serían demasiado seductoras como para confiar en su sola voluntad.








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