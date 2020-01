En segundo lugar, para emprender de debe tomar riesgo, y eso no es poca cosa. Es el riesgo de que alguien nos copie lo que estamos haciendo, de que el capital no me alcance, de enfrentar el suplicio de solicitar un permiso y me lo rechacen, de que un proveedor me falle, de que el principal cliente me deje de comprar, de que un día no llegue mi único empleado, de que rompan la calle frente al negocio, de que no alcance la plata para pagar cargas sociales, aguinaldos, impuestos, servicios públicos, y un extenso etcétera.