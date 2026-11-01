Opinión

Los ciudadanos necesitamos decisiones estratégicas en tiempos difíciles

Por Leda Muñoz García

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Recortar la inversión pública en educación superior tiene consecuencias graves a corto y largo plazo. La evidencia demuestra el impacto positivo que esta ha tenido en el desarrollo productivo y el bienestar de las personas. Es además parte de las raíces sobre las que se ha construido nuestra identidad.








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Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.