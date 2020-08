En este sentido, el hecho de se produzca ahora desplazamiento masivo de clientes de entidades privadas, no es una situación que pueda remediar la banca pública. Los criterios del otorgamiento de crédito y sus tasas no son antojadizos. Cualquier persona a la que se le cierra crédito en otra entidad puede ser valorada en un banco público conforme los perfiles de clientes: si el perfil es de nivel de morosidad elevado, entonces no podría contemplarse dentro del nivel de apetito por riesgo, ya que el ajuste de tasa de interés no va a compensar el riesgo. A alguien interesado se le podría analizar de forma independiente su caso, pero siempre cumpliendo con los perfiles de riesgo ya admitidos. Adicionalmente, analizamos vinculaciones comerciales de modo que cada caso se le analice de forma particular para ver si es viable el otorgamiento del crédito.