Ni propaganda ni moralismo: el riesgo de subordinar la fe al poder político (y viceversa)

En la civilización occidental, en general, los estados optan por la separación del estado y la iglesia (laicidad), pero reconocen la libertad de culto como un derecho fundamental que no debe interferir con los principios democráticos

Por Constantino Urcuyo

La relación política y religión es compleja, tiene múltiples dimensiones y genera conflictos. Ambas se influencian mutuamente y su interacción gira entre estados confesionales o teocráticos y estados laicos que promueven la separación de las iglesias y el estado.








