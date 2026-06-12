Opinión

Nos urge retomar el propósito de la educación básica

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Por Leda Muñoz García

La Unesco publicó recientemente una actualización de los aprendizajes que considera esenciales para las nuevas generaciones durante su formación básica. Aunque se trata de un aporte amplio y valioso, difícilmente cerrará el debate sobre el propósito de la educación, una discusión de larga data que surge de visiones distintas sobre el tema, que pueden resumirse en tres grandes enfoques.








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Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

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