En su viaje por América del Sur, el Papa León XIV advirtió contra la deshumanización del oponente político, señalando que el uso de insultos desde el poder erosiona el tejido social y convierte al adversario democrático en un enemigo en lugar de un ciudadano con derechos.

Las diferencias no deben llevar a dinamitar puentes con lenguaje violento. La agresividad en las palabras hace imposible el diálogo.

Las ofensas y los insultos llevan de la violencia verbal a la violencia física. Deshumanizar al adversario facilita la deriva de las palabras hacia la violencia física. El lenguaje de barricada conlleva costos para el pluralismo.

Etiquetar a los jueces como golpa fernándezdeistas o a los periodistas como sicarios políticos suministra municiones para los fanáticos y traslada el debate de la lógica a la descalificación personal y a la argumentación ad hominem, que consiste en atacar o descalificar a quien emite una idea en lugar de refutar su argumento en sí.

En medio de una discusión sobre una resolución de una jueza, el expresidente Chaves descalificó al presidente de la Corte Suprema diciendo: “entonces, tenemos un presidente de la Corte Plena que viola la ley con conocimiento que es un delito, o que es tan bruto que no conoce la ley. Escoja usted costarricense, ¿criminal o bruto? ¿O ambos?“ En vez de utilizar la lógica jurídica recurrió a desautorizar al otro, degradando el sistema de pesos y contrapesos del estado democrático.

La crispación verbal entre poderes del estado afecta la gobernabilidad, la aprobación de reformas y el clima de confianza necesario para inversión y desarrollo.

Reducir un adversario con un adjetivo despectivo cancela la posibilidad de diálogo, es una practica de estigmatización con la que ha continuado la actual presidenta, al referirse a los sindicalistas como “sanguijuelas” y “vagabundos”, extendiendo este útimo adjetivo a los diputados de oposición. Este lenguaje violento se profundiza con ataque a a los periodistas como “canallas” o “malditos”.

15/05/2024, San José, Tibás, retratos de los collumnistas de El Financiero. En la fotografía Constantino Urcuyo. (Jose Cordero)

El reciente diálogo entre las presidentas de los cuatro poderes pareciera anunciar una reducción de excesos retóricos, esperemos que doña Laura haya escuchado al pontífice y modere sus palabras... Ojalá.

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Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.