Opinión

Populismo y transgresión

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Por Constantino Urcuyo

El populismo es un estilo, no una ideología, para entenderlo es conveniente verlo desde la perspectiva de la transgresión.








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Constantino Urcuyo

Constantino Urcuyo

Es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.

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