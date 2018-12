¿Por qué entonces en Costa Rica se toma la desatinada decisión de publicar una lista de contribuyentes que declararon no tener utilidades? Muy sencillo, porque nuestros tribunales no pensaron más allá del texto normativo, no analizaron el tema desde el punto de vista de política fiscal y tributaria, no estimaron oportuno considerar las implicaciones futuras a nivel económico que eso puede generar para el clima de inversión en el país, ni dimensionaron la pérdida de confianza que esto iba a producir entre el contribuyente y la Administración, ni la merma de poder que eso significa para esta.