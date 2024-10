¿Por qué no crece la economía doméstica?

La economía nacional ha tenido un largo período de alto crecimiento en zonas francas y una economía doméstica con aumentos menores.

En 2023 la producción de las zonas francas creció 13,6% y la economía doméstica 3,9%. En las zonas francas se estima que hubo un aumento en el empleo de 3,1%, en tanto en la economía local fue de 1,0%.

LEA MÁS: La Fed redujo sus tasas. ¿Tiene Costa Rica espacio para bajar aún más los intereses locales?

La actividad económica doméstica que calcula el BCCR (86% del PIB total) creció interanualmente al mes de julio del 2024 un 3,4%. Ese incremento definitivamente es insuficiente para generar empleo, mejorar el ingreso de las familias y lograr un mayor grado de bienestar económico. La gran mayoría de los costarricenses dependen de la economía local.

Algunos sectores tradicionales, como la agricultura, están en un proceso de contracción económica. La industria local muestra tasas muy bajas de crecimiento, lo mismo que el comercio, salvo las ventas de vehículos, que crecen mucho por la caída en el tipo de cambio.

LEA MÁS: ¿Qué se espera del tipo de cambio en lo que resta del 2024?

La situación de la economía doméstica es lamentable porque no hay una política de producción de parte del gobierno nacional para lograr incentivar los sectores que son claves para mejorar el bienestar de la población nacional.

Por otra parte, pareciera que al BCCR no le interesa la producción doméstica, ni el empleo. Reiteradamente en sus comunicados se menciona que lo más importante es tener un bajo crecimiento en los precios internos, pero rara vez se hace alusión a la producción o la inversión privadas.

Durante 13 meses, la tasa inflacionaria tuvo valores negativos, generados por la caída en el tipo de cambio resultado, principalmente, del alto endeudamiento público de los últimos dos años y por el manejo asimétrico de la política cambiaria. Cuando el tipo de cambio sube o cuando baja las acciones tomadas son muy diferentes.

Estas breves reflexiones llevan a una conclusión y recomendación que son obvias. Si se desea que la producción interna crezca más, que haya más empleo y, que, eventualmente, haya mayor inversión privada, se va a requerir una política económica muy diferente a lo que se ha ejecutado en los últimos años.

Si se continúa haciendo lo mismo, la producción doméstica continuará creciendo poco, no habrá nuevos puestos de trabajo y el bienestar económico de la mayoría de la población nacional no mejorará significativamente. ¿La pregunta es por qué el gobierno no lo hace?

---

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).