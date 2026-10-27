Opinión

Recortes de personal por IA: el riesgo de ahorrar hoy y perder mañana

Opinión: “Reducir la planilla inicial sin crear oportunidades alternativas de aprendizaje puede debilitar la sucesión y aumentar la dependencia de especialistas externos. El ahorro presente podría convertirse en un mayor costo de contratación en el futuro”

Por Miguel López

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Una empresa puede mejorar su margen este trimestre y debilitar las capacidades que sustentarán sus ingresos dentro de cinco años. Esa posibilidad merece atención cuando la inteligencia artificial se incorpora principalmente para reducir personal. El retorno de esta inversión depende también de cómo se rediseña el trabajo, se preserva el conocimiento y se forman profesionales capaces de asumir responsabilidades mayores. La transformación tecnológica exige evaluar conjuntamente la eficiencia inmediata y la capacidad futura del negocio.








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