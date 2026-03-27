Opinión

Seguimos con parches en la educación que ya no alcanzan

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Por Leda Muñoz García

Ya el año lectivo 2026 tomó su rumbo, un nuevo año que ilusiona a miles de niños que inician su vida escolar, a los jóvenes que se estarán graduando, y a un país que necesita que la educación asuma su papel como herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. Pero ¿cuál es el rumbo que lleva el año escolar? ¿corresponde este con las necesidades y expectativas?








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Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

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