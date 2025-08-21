Podcasts

Podcast: Costa Rica ya es un país de ingreso alto: ¿qué cambia para la economía y los costarricenses?

Más inversión extranjera, menos créditos y realidades desiguales. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le explicamos qué implicaciones trae para Costa Rica este nuevo estatus

Por Redacción EF

A partir de julio de este año, Costa Rica pasó de ser un país de ingreso medio a alto, según la clasificación del Banco Mundial, luego de que su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzara los $15,620, el umbral establecido por la entidad.








Países de ingreso altoBanco Mundialinversión extranjeraIngreso Nacional Bruto Costa RicaCPCFMIFondos internacionalesZonas Francas
