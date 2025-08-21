Podcast: Costa Rica ya es un país de ingreso alto: ¿qué cambia para la economía y los costarricenses?

A partir de julio de este año, Costa Rica pasó de ser un país de ingreso medio a alto, según la clasificación del Banco Mundial, luego de que su Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzara los $15,620, el umbral establecido por la entidad.

Con este nuevo estatus, comparte categoría con países como Alemania, Canadá y Chile. Según el banco, el ascenso es fruto de varios años de crecimiento económico sostenido, con una tasa promedio del 4,7% en los últimos tres años y un crecimiento estimado del 4,3% durante 2024, impulsado principalmente por la demanda interna.

Ante este panorama surge la duda, ¿qué cambios traerá al país esta nueva posición y cómo afectará a los costarricenses? Lo analizamos en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

Acceda a todos los episodios en nuestros canales de Youtube y Spotify.