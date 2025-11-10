Podcasts

Podcast: Directivas con faltas de idoneidad: una amenaza para el sistema financiero en Costa Rica

La falta de idoneidad en los órganos directivos de entidades financieras es un problema recurrente en Costa Rica: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

La falta de idoneidad en los órganos directivos de entidades financieras es un problema recurrente en Costa Rica, pero el sistema carece de instrumentos efectivos para corregirlo. ¿Cuáles son los riesgos y qué soluciones se plantean?








