Establezca medidas de ahorro y manejo de las finanzas de su negocio en este fin de año

La temporada de ventas de fin de año son determinantes para los resultados de los 12 meses, ya sea para reforzar el crecimiento de ingresos generado a lo largo de los trimestres anteriores o para lograr algo de equilibrio.

Enfocarse en vender no implica descuidar la gestión de los ingresos, de los ahorros y en general de las finanzas del negocio, una tarea que resulta más difícil si se toma en cuenta que la cultura predominante de manejo y relación con el dinero no suele ser un fuerte. El fin y el comienzo de año son siempre una oportunidad para redefinir las metas financieras.

La mayoría de las veces, sin embargo, las personas emprendedoras se excusan en que no les alcanzan los recursos (ingresos) o el tiempo, que las tareas les consumen y que no tienen cómo generar ahorros o realizar la gestión financiera de la empresa. Pero la gestión financiera, junto con otras prioridades, es lo que determina qué se puede o no hacer en la empresa.

La tecnología brinda la posibilidad de realizar esa gestión financiera de los recursos de la empresa, así como para utilizar los servicios financieros con el fin de obtener mayores réditos. “Las herramientas, sistemas o servicios financieros se pueden utilizar a través de apps desde el móvil o en la web en las computadoras”, dijo Leonardo Gamboa, gerente de servicios empresariales de Coopeservidores.

Las circunstancias actuales, con la percepción de reactivación que impulsa a las mismas empresas y a las personas a gastar, requieren ir con cuidado debido al incremento de precio del dólar y los problemas de logística se hacen patentes. El sector empresarial espera que el avance en la vacunación ayude en la recuperación en los meses que vienen.

Franklin Wang, director comercial de Banco Cathay, advirtió que si bien las proyecciones del Banco Mundial son alentadoras y la economía local muestra una leve mejora, en comparación al año anterior, hay un panorama más claro y positivo pero aún con incertidumbre ante un cambio de gobierno y decisiones políticas.

Alonso Bogantes, gerente general de Matra, sostuvo que el tipo de cambio se comporta de forma similar en esta época del año, si bien en este 2021 hay algunos factores que lo acentúan. Los problemas de la cadena global de abastecimiento (ocasionado por el cierre de plantas y puertos durante 2020 que creó un cuello de botella en el transporte de insumos, materias primas, componentes y productos) son un reto de logística y finanzas a considerar en las empresas, pues puede durar todo el 2022.

El desafío es mayor si se considera que, en muchos sectores de consumo y turismo, hay una acumulación de la demanda (la gente dejó de comprar o de viajes en 2020 y ahora requiere sustituir bienes, ropa y desea vacacionar) y en no pocas empresas todavía no se recupera la capacidad logística, de personal y de atención.

Incluso, los procesos de cobro judicial —que permiten recuperar recursos de deudores en las empresas— extendieron sus plazos, pese a que ya eran lentos antes de la pandemia. “Están durando más y se acumulan con el riesgo de prescribir”, advirtió Bogantes

Medidas

Las empresas pueden utilizar herramientas e instrumentos y servicios financieros para la gestión de los ingresos, el control de los gastos y la rentabilidad de los recursos, junto con el manejo equilibrado de la liquidez. Por tal razón, se recomienda:

Infórmese sobre temas financieros: una ventaja del entorno de aprendizaje virtual actual es que puede aprender casi todo lo que quiera si tiene acceso a Internet. Pueden ser videos, podcasts, blogs o documentos técnicos. La tecnología ofrece gran cantidad de contenido disponible para ayudarle a ampliar los conocimientos sobre temas financieros. También puede visitar su entidad de preferencia para conversar con un asesor financiero.

Mantenga sus obligaciones financieras al día: ordene la información contable para cumplir con las obligaciones tributarias, para tomar decisiones en la empresa y para optar por opciones de créditos o de financiamiento (como descuento de facturas) para el crecimiento del negocio.

Busque aliados financieros: una entidad financiera le brinda asesoría para definir planes y proyecciones del próximo año, determinar servicios financieros más rentables y adecuados a las necesidades de la empresa, y establecer los objetivos, metas y plan de ahorro y gestión financiera. Utilice herramientas tecnológicas para llevar automatizada la información financiera: por ejemplo, algunos servicios de facturación brindan módulos integrados de gestión contable y financiera. No ocupan tiempo: ellos lo hacen por usted.

Genere un ahorro y gestione sus depósitos: determine un monto de ahorro mensual (analice sus gastos, contratos y suscripciones y reduzca o elimine las que no aportan a la gestión comercial), separe gastos personales de los de la empresa . Si realmente no hay capacidad de ahorro, debe analizar la situación y el flujo de caja, si tiene un endeudamiento muy alto o si no hay suficientes ingresos para tomar decisiones de corrección.

Utilice servicios automáticos: las entidades financieras cuentan con sistemas automatizados para redirigir el monto de ahorro de su cuenta corriente a servicios financieros de diferente grado de liquidez y mayor rentabilidad, desde los overnight hasta depósitos a plazo. “Hay opciones y hay mecanismos como dar instrucciones y sistemas automatizados”, recordó Gamboa, de Coopeservidores.

Aproveche otras facilidades para generar ahorros: Jinnette Araya, gerente del servicio de outsourcing en Grupo CMA, explicó que en las empresas también se pueden generar ahorros mediante servicios de outsourcing o tercerización en tecnología de la información. La firma Zunify, la red de medios de pago, también propone utilizar herramientas y aplicaciones para generar ahorros en comisiones por pagos con tarjetas.

Establezca una rutina: si siente que las tareas le consumen es porque está utilizando mal su tiempo pues, independientemente de si tiene colaboradores o no, debe darse al menos un momento para analizar los gastos e ingresos, dónde ajustar costos y cómo incrementar ventas. El negocio no es solo producir y producir. Implica gestión. La rutina implica cumplir con el monto de ahorro definido, de forma que en sus planes de gastos no cuente con esos recursos.

Defina metas de crecimiento: Defina las metas de crecimiento de la empresa y cómo provisionarse mediante ahorros (en las primeras etapas de la empresas, no deben endeudarse), evolucionar y entender en cuál etapa se puede solicitar un crédito o utilizar el factoreo, tarjetas de crédito empresariales, líneas de crédito revolutivas. Tenga en cuenta los ciclos comerciales del negocio.

Gestión adecuada de inventario: la recomendación es acumular inventarios suficientes estimando la demanda del próximo año. El problema es que eso puede afectar la liquidez de la empresa. Bogantes, de Matra, indicó que quienes no puedan aprovisionarse con el inventario que necesitan probablemente tendrían que ir más lento en la atención del mercado. Jaime Restrepo, consultor asociado de la firma TAMA Adv., recomendó utilizar sistemas de gestión de inventario adecuados al giro de negocios.