Mujeres con ideas STEM pueden postularse a incubadora especializada en Costa Rica

Las mujeres costarricenses con proyectos vinculados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ya pueden postularse a la sexta edición de Constelar, la primera incubadora de género del país enfocada en emprendimientos STEM liderados por mujeres.
La convocatoria abrió oficialmente esta semana, el pasado 18 de mayo.
La iniciativa es desarrollada por Impact Hub San José junto con Fundación Crusa y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Desde 2021, el programa reporta acompañamiento a 45 emprendimientos liderados por mujeres.
Constelar funciona como una incubadora empresarial especializada. Este tipo de programas brinda acompañamiento técnico y estratégico a proyectos en etapas tempranas mediante mentorías, capacitación, conexiones con inversionistas y validación de modelos de negocio.
El proceso intensivo tiene una duración aproximada de entre 13 y 14 semanas. Durante ese periodo, las participantes reciben apoyo para transformar ideas científicas o tecnológicas en propuestas comercialmente viables con potencial de crecimiento.
La convocatoria está dirigida a mujeres fundadoras —o equipos liderados por una mujer— que tengan propuestas STEM en fase de ideación o inicio. El programa también trabaja aspectos vinculados con liderazgo, confianza y balance entre vida personal y trabajo.
La metodología incorpora “procesos de debida diligencia”, una evaluación técnica y estratégica utilizada para determinar si una propuesta tiene viabilidad comercial, científica y financiera antes de avanzar hacia etapas de prototipado o inversión.
El programa también contempla acceso potencial a capital semilla. Este tipo de financiamiento corresponde a recursos económicos iniciales utilizados para validar productos, construir prototipos y realizar pruebas antes de buscar inversiones mayores.
En la edición anterior fueron seleccionados cuatro emprendimientos provenientes de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. Las iniciativas se concentraron en sectores como salud y bienestar, plataformas digitales y ambiente.
Uno de los casos destacados fue Silara Studio, un proyecto de diseño industrial enfocado en soluciones ergonómicas para adultos mayores. La iniciativa fue liderada por Sabrina García Arias y Alejandro Arias Brenes.
Además del acompañamiento técnico, las participantes acceden a redes de mentoría, contactos empresariales y actividades colaborativas con otras emprendedoras STEM del país.
Fechas y proceso de aplicación
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 10 de julio de 2026. Posteriormente, la organización notificará a las seleccionadas el 3 de agosto, mientras que el inicio oficial del programa está previsto para el 13 de agosto.
El proceso concluirá con una jornada conocida como Investment Pitch Day. En este espacio, las emprendedoras presentarán sus proyectos ante inversionistas y actores del ecosistema empresarial para buscar financiamiento o alianzas estratégicas.
El objetivo es demostrar viabilidad, explicar el modelo de negocio y generar oportunidades de financiamiento.
Las personas interesadas pueden completar el proceso de inscripción mediante este formulario de aplicación.
También se habilitarán dos sesiones informativas virtuales para aclarar dudas relacionadas con requisitos, proceso de selección y funcionamiento de la incubadora.
- Sesión informativa del 3 de junio: https://us06web.zoom.us/meeting/register/Dmoywvm_R4in4SdEptXU7g#/
- Sesión informativa del 1.º de julio: https://us06web.zoom.us/meeting/register/53-yowozSN-8W8Ea7LAC3g#/registration