¿Sabe cómo incluir Snapchat en su estrategia de mercadeo?

Snapchat App on Ipad display El formato de los contenidos de Snapchat se presta para crear imágenes y mensajes, preferiblemente cómicos, para tener presencia en días destacados o expresar opiniones frente a noticias impredecibles. (IStock para EF)

Las posibilidades tecnológicas ahora ofrecen muchas más rutas para llegar a los consumidores. De ahí la importancia en considerar la red social Snapchat dentro de la estrategia de mercadeo de su pyme, tomando en cuenta algunos elementos para acertar con el contenido que utilice.

Snapchatse convirtió en la aplicación de moda entre los jóvenes. Tan sólo en el país, según el estudio Red 506 de EF, actualmente existen 286.000 cuentas de esta red. Además, es la aplicación más utilizada por jóvenes entre los 18 y 34 años.

Hay que recordar que esta es una aplicación que permite enviar foto-mensajes y video-mensajes que tienen una duración de máximo de 10 segundos.

Además, a las 24 horas de permanencia en la plataforma desaparece el mensaje por completo.

Para Alfredo Rojas, director de Baum Digital, es ese carácter efímero de los mensajes de Snapchat el que crea un nexo de intimidad y exclusividad único entre los usuarios.

A la vez, se convierte en una oportunidad única que las compañías pueden aprovechar para crear relaciones más cercanas con sus seguidores.

Rojas explicó que esta red social cuenta con un formato simple que le permite a sus usuarios dibujar sobre sus fotos y videos, agregarles filtros, escribir textos sobre la foto, editar el formato y la tipografía de ese texto y enviar videos.

"Este formato convierte a Snapchat en mucho más que un servicio de mensajería, pues sus posibilidades transforman la comunicación en un juego de creatividad y humor, donde la conversación pasa a un segundo plano", aseguró.

Sea cool





Las marcas tienen que también tomar en cuenta que no es hacerse una cuenta por hacerla, porque el usuario de Snapchat no va a seguir algo que no se realmente cool solo porque existe.

Se sigue a las marcas y a las personas porque entretienen, porque cuentan una historia y porque aportan a sus seguidores contenido que les interesa, sea la red que sea.

A la hora de integrar esta herramienta, que resulta muy efectiva, debe ser bajo una estrategia. Por ejemplo, Rojas dice que si las empresas u organizadores muestran el día a día de su trabajo de una manera divertida, tienen chance de generar una relación más cercana con sus clientes.

"Mostrar qué está pasando ahora, presentar un nuevo producto o servicio, la nueva decoración, etc. No está demás comentar que al ser mensajes tan efímeros, las personas se quedan con ganas de más. Dado esto estarían obligados a buscar más información de eso que tanto los atrapó", añadió Rojas.

A la hora de pensar en el contenido, mostrar cosas de la empresa que generalmente no se transmiten puede convertirse en un elemento de marketing digital muy atractivo.

"Por ejemplo, a través de esta plataforma podemos mostrar el día a día de los miembros del equipo de trabajo y permitirle a nuestros clientes tener un vistazo, así sea efímero, a aquellas cosas que suceden al interior de la compañía, más allá del negocio".

Snapchat es perfecto para ofrecer una prueba anticipada de nuevos productos o servicios a los clientes más cercanos, o incluso para abrir el acceso a espacios donde los medios de comunicación nunca llegan.

De esta forma, tiene la posibilidad de generar una mayor expectativa alrededor de novedades que sean de interés para su empresa.

