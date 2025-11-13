Tecnología

Amazon reduce empleos por la IA y avanza en la automatización con robots para sus almacenes: ¿cuántos empleos sustituiría?

Los planes tienen como meta automatizar el 75% de las operaciones en sus centros de logística para preparación de paquetes, pero hay pruebas con prototipos para entregas

Por Carlos Cordero Pérez

La firma estadounidense Amazon anunció hace unas semanas la reducción inmediata de 15.000 empleados. Continuará con los despidos hasta alcanzar 30.000 en total. Sus objetivos: reducir costos, compensar la sobrecontratación durante la pandemia y aumentar la eficiencia operativa con la inteligencia artificial (IA). Sus planes de automatización van más allá.








