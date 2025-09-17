Tecnología

Así ayuda la IA a la reconstrucción de Notre Dame y al escaneo de las pirámides de Egipto

EscucharEscuchar
Por AFP y Mathew Chaves

Desde la reconstrucción de Notre Dame de París hasta el escaneo de las pirámides de Egipto, pasando por la observación de monumentos en zonas de guerra, la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA) revolucionan la preservación del patrimonio mundial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAgemelos digitalespatrimonios culturalesinnovacionesconstrucciones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.