Chile lanza Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina

Latam-GPT, a pesar de su nombre, no es un chat con el que se puede interactuar. Se trata de una “gran base de datos”

Por AFP

Santiago, Chile — Chile lanzó este martes 10 de febrero la aplicación Latam-GPT, un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial (IA), en un sector dominado por grupos estadounidenses, y con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.








