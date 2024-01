Cómo funcionan las pantallas transparentes y la inteligencia artificial en los nuevos modelos de TV presentados en el CES

Los fabricantes de pantallas de televisión estuvieron activos durante el Consumer Electronics Show (CES) realizado en Las Vegas desde el 9 al 12 de enero pasados.

A las novedades tecnológicas en pantallas agregaron la integración a diversas plataformas de contenido y de la tecnología de inteligencia artificial para lograr mejor audio e imagen, entre otros beneficios.

Como hemos visto anteriormente, muchas fueron las novedades presentadas y varias las premiadas (incluyendo un restaurante totalmente robotizado que prepara platillos frescos) o un inodoro que se integra a asistentes inteligentes para que el usuario le dé instrucciones y no tenga que tocarlo.

Transparente e inalámbrica

La firma coreana LG presentó un televisor transparente e inalámbrico, el Signature OLED T, que combina una pantalla OLED 4K transparente de 77 pulgadas y la Zero Connect Box para transmisión inalámbrica de vídeo y audio, y el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI.

La transmisión inalámbrica permite colocar la pantalla en cualquier lugar de una habitación, independientemente de dónde se encuentren los enchufes eléctricos.

“Los usuarios pueden disfrutar de un entorno de visualización limpio y sin cables”, afirma la compañía.

La pantalla, además, tiene varias opciones de instalación: para colocar en la pared o de pie.

En ella se pueden presentar videos, fotografías, obras de arte y otros contenidos, con la apariencia de que están flotando en el aire y generando un efecto visual que la firma califica como atractivo.

Una barra llamada T-Bar muestra alertas de noticias o de clima y los títulos de canciones que están en reproducción.

La firma destacó también el nuevo procesador AI α (Alpha) 11, incluido en esta pantalla transparente, que tendría un rendimiento cuatro veces superior a sus antecesores y proporcionaría una mejora del 70% en el rendimiento gráfico y 30% de más velocidad.

LG también anunció que tiene alianzas con más de 3.500 proveedores de contenidos para su plataforma de televisión inteligente webOS, que incluye títulos como Maters of The Air de Apple+, La Sirenita de Disney+, Rebel Moon de Netflix, Star Trek: Discovery de Paramount+ o The Lord of the Rings: The Rings of Power de Prime Video.

En el CES 2024 también exhibió el avance de Tekken 8, que se lanzará el próximo 26 de enero y es producido por Bandai Namco Entertainment, para los fanáticos de los videojuegos.

Integración a asistentes inteligentes

Panasonic, que presentó dos pantallas OLED (Z95A 65″ y 55″ y el Z93A de 77″), también integra Fire TV de Amazon y Apple Home y Air Play, lo que permite el uso de los asistentes inteligentes Alexa y Siri, respectivamente, para control de contenidos (películas, música, juegos y fotos) desde cualquier dispositivo personal.

El fabricante japonés destacó de sus nuevas pantallas el chipset, el procesador HCX Pro AI MK II, la tecnología Dolby Vision IQTM Precision con mejoras de imagen y el 360 Soundscape Pro para sonido envolvente 3D.

Las dos nuevas pantallas también incluyen el módulo Master OLED Ultimate (equipado con una matriz de microlentes de última generación y una configuración de gestión del calor) para brindar un brillo “sin precedentes” y, según la firma, tiene una frecuencia de actualización o VRR de 144 Hz para mayor capacidad de respuesta y velocidad para videojuegos.

Se le une el Game Mode Extreme y el Dolby Vision Gaming “mejorados” para integrar las nuevas consolas y computadoras personales para videojuegos y garantizar la máxima calidad de imagen.

Pantalla MicroLED transparente

Samsung también presentó una pantalla MicroLED transparente, un televisor transparente de 77 pulgadas, más brillante, con un diseño completamente sin marco y un panel de cristal más transparente que facilitaba la visión de los objetos situados detrás.

La firma destacó que esta nueva pantalla parece una pieza de vidrio transparente y cuenta con un chip MICRO LED extremadamente pequeño, fabricado en un proceso de precisión que elimina las costuras y la refracción de la luz que genera una imagen clara y sin obstáculos para diversos casos de uso tanto en hogares como en entornos comerciales.

Samsung agregó que el diseño modular permite a los espectadores personalizar la forma, el tamaño y la proporción de las pantallas para adaptarse a cualquier espacio.

Resaltó los seis años de investigación y desarrollo, a partir de su experiencia en semiconductores, para obtener circuitos de operación del chip LED que se depositen directamente sobre el vidrio y mitigar la pérdida de brillo.

Samsung también presentó sus últimas pantallas Neo QLED de 4K y 8K de hasta 98 pulgadas, OLED, Lifestyle y Micro LED, que incorporan tecnología de inteligencia artificial.

“Las pantallas, impulsadas por tecnología de inteligencia artificial en el dispositivo, están diseñadas para ser la pieza central de los hogares de los usuarios, conectando todos los dispositivos compatibles para ofrecer a los usuarios un estilo de vida más flexible y diverso”, dijo SW Yong, presidente y director de Visual Display Business de Samsung Electronics.

Los nuevos televisores de Samsung ofrecen, según la firma, una calidad de imagen realista, audio premium y una amplia gama de aplicaciones y servicios.

El Neo QLED 8K, por ejemplo, está diseñado con el procesador NQ8 AI Gen3 que incluye una unidad de procesamiento neuronal dos veces más rápida que la de su predecesor y ocho veces más redes neuronales (de 64 a 512) para que todo lo que aparece en pantalla se muestre con gran detalle.

Otra ventaja es que afina el contenido de baja resolución para que se muestre en resolución ultra alta.

La tecnología AI Motion Enhancer Pro detecta automáticamente el tipo de deporte que la persona está viendo y utiliza el aprendizaje profundo para ayudar a rastrear visualmente objetos que se mueven rápidamente.

Otra tecnología, la Real Depth Enhancer Pro, utiliza inteligencia artificial para detectar las partes de una escena en las que el ojo humano enfocaría naturalmente, colocándolas en primer plano.

Las imágenes parecen más realistas y con más detalles, incluso en escenas de rápido movimiento, debido a los controles mini LED maximizados, indicó la firma.

Samsung también aseguró que el rendimiento de la pantalla se complementa con su calidad de audio mejorada con tecnologías de sincronización, de amplificación de diálogo (aqui usando también inteligencia artificial).