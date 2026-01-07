Tecnología

Cómo las suscripciones digitales pueden estar drenando sus finanzas (y qué hacer para detener la situación)

Una persona puede llegar a gastar hasta más de ¢200.000 (en EE. UU. el consumo promedio supera los $1.000), de los cuales un buen porcentaje son suscripciones olvidadas

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

¿Cuántas suscripciones a aplicaciones de redes sociales, streaming, fitness, nutrición o estilo de vida y moda tiene usted?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
suscripcionesstreamingredes socialesNetflixHBO MaxYouTubeApple TVSpotify
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.