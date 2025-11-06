Con IA y hasta la puerta de su casa: Correos de Costa Rica explicará cómo ha adaptado sus procesos con inteligencia artificial, en RED506

Los servicios de paquetería han tenido que adaptarse y transformarse a gran velocidad en los últimos años. La imagen tradicional del cartero que se desplazaba en bicicleta ha cambiado aceleradamente, especialmente durante el último año cuando estos procesos han debido ajustarse al auge en el uso y la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).

Por ello, y con el propósito de explicar cómo las oficinas postales de nuestro país han incorporado estas herramientas tecnológicas, Correos de Costa Rica ofrecerá una conferencia exclusiva sobre el tema, durante la edición 2025 de RED506.

Este evento anual de El Financiero presenta los estudios y análisis más actualizados sobre las tendencias del comportamiento digital y del consumidor conectado en nuestro país. La cita será el próximo martes 11 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza, en Sabana Norte.

La conferencia de la institución llevará por título “De la tradición a la innovación: Correos de Costa Rica avanza con la fuerza de la tecnología y el poder de los datos”, y estará a cargo de Geovanni Campos Arce, su gerente de Logística.

“Nos ha impulsado la necesidad de adaptarnos a un mercado cada vez más dinámico, marcado por el auge del comercio electrónico y las crecientes expectativas de los consumidores. La empresa inició en 2008 un proceso de transformación que hoy la posiciona como un referente en la región, gracias a su capacidad de innovación, tecnología y diversificación de servicios”, comentó Campos, en invitación al evento.

RED506 2025

Esta será la 14.ª edición de RED506 y contará con una agenda robusta, que incluirá conversatorios y presentaciones a cargo de expertos de empresas como Microsoft, Universidad Fidélitas, kölbi, Grant Thornton y Correos de Costa Rica.

Este año, el encuentro pondrá énfasis en un tema que ya está redefiniendo a la industria: la Inteligencia Artificial. Por ello destacará la ponencia exclusiva de SHIFT Porter Novelli, que abordará los avances en la adopción y el uso de motores de IA en sectores de la industria local, el mercadeo y la comunicación.

La firma también presentará su estudio “Radiografía del costarricense conectado 2025”, una investigación que permitirá comprender en profundidad el comportamiento digital del consumidor costarricense y las principales tendencias que marcarán su relación con la tecnología y las marcas.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse mediante el enlace del código QR que acompaña esta información.

RED506 2025 empezará a la 1 de la tarde y se extenderá hasta las 6:00 p.m., en el Hotel Crowne Plaza en Sabana Norte.

Los asistentes con entrada VIP recibirán un resumen ejecutivo exclusivo tanto de la ponencia como del tradicional estudio de SHIFT Porter Novelli.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir a eventosef@nacion.com.