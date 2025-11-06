Tecnología

Con IA y hasta la puerta de su casa: Correos de Costa Rica explicará cómo ha adaptado sus procesos con inteligencia artificial, en RED506

Cómo llega su pedido con la IA como aliada: Correos de Costa Rica explicará cómo ha adaptado esta tecnología a sus servicios en la 14.ª edición de RED506. El evento se realizará este 11 de noviembre en el Crown Plaza y las entradas están a la venta en Special Ticket

Por Andrea Mora Zamora

Los servicios de paquetería han tenido que adaptarse y transformarse a gran velocidad en los últimos años. La imagen tradicional del cartero que se desplazaba en bicicleta ha cambiado aceleradamente, especialmente durante el último año cuando estos procesos han debido ajustarse al auge en el uso y la adopción de la Inteligencia Artificial (IA).








