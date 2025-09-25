Costa Rica lanza concurso inédito para adjudicar frecuencias de radio y televisión: esto es lo que debe saber

La publicación del pliego de condiciones para el concurso de frecuencias de radio y televisión, realizado hoy, 25 de setiembre, en el diario oficial La Gaceta, inicia un proceso inédito en Costa Rica.

Por primera vez, las personas interesadas en obtener una concesión y explotar los servicios de radio o de televisión deberán cumplir condiciones, requisitos y el procedimiento para obtener un título habilitante.

El proceso surge en cumplimiento de las normas aprobadas hace dos décadas cuando se creó el reglamento a la Ley de Radio (N° 1758), las cuales otorgabana un plazo final a los títulos habilitantes existentes hasta junio de 2024.

El gobierno dio una primera prórroga hasta este 28 de setiembre y el martes anterior anunció la segunda para después que finalice el proceso electoral del 2026.

Entre tanto, se irá cumpliendo el nuevo proceso de concesiones mediante concurso.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anunció la publicación de los pliegos de condiciones para este proceso.

“El procedimiento concursal ha sido diseñado con amplia rigurosidad técnica y acatando los objetivos de política pública planteados por el Poder Ejecutivo”, señaló Federico Chacón, presidente del Consejo Directivo de la Sutel.

LEA MÁS: Gobierno acata orden del TSE sobre radio y televisión, pero mantiene presión para aprobación de su proyecto de tarifas de las frecuencias

Se trata de tres procedimientos concursales que permitirán adjudicar frecuencias de radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y radiodifusión televisiva.

Las frecuencias en concurso público son las siguientes:

—Radio AM: bandas de 525 kHz a 1705 kHz.

—Radio FM: bandas de 88 MHz a 108 MHz.

—Televisión: segmentos de 174 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz.

Sutel recalcó que este es el primer procedimiento concursal que marca un hito en la radiodifusión de acceso libre en Costa Rica y tiene como propósito que la población disfrute de estos servicios en todo el territorio nacional.

El Micitt califica el concurso como un proceso para la modernización del sector, mientras que Sutel recalcó que el propósito es que la población disfrute de estos servicios en todo el territorio nacional. (albert marin)

¿Cómo operaba antes?

Cuando surgió la radio en la década de 1920, el Estado impulso el otorgamiento de frecuencias a quien estuviera interesado en desarrollar la actividad de radiodifusión.

En 1958 se aprobó la Ley N° 1758 en la cual privó el mismo objetivo. Durante las décadas siguientes, una empresa o institución informaba a las autoridades que explotaría las frecuencias y solo debía comprobar que las estaba usando.

El procedimiento se mantuvo con la Oficina de Control de Radio, que estaba adscrita al Ministerio de Gobernación.

Durante esos años las dos polémicas principales que rigieron fueron las bajas tarifas que debían pagar los concesionarios y el comercio de transferencia de frecuencias que se desarrolló en el mercado donde se negociaban montos millonarios.

Con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones de Costa Rica (N° 8642) y la de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N° 8660) en 2008, la potestad de la gestión de las frecuencias de radio y televisión se trasladaron a la rectoría del sector y a la Sutel como regulador.

Actualmente, la rectoría está a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Objetivos

El concurso que se inicia es un procedimiento a cargo de Sutel, tras recibir la instrucción del Micitt, el estudio de factibilidad respectivo y la publicación del borrador del cartel en abril pasado para recibir observaciones.

Con las observaciones recibidas de las partes interesadas, incluyendo Micitt, se elaboró el cartel o pliego de condiciones publicado este 25 de setiembre.

Los objetivos de este concurso, indicó Sutel, es asegurar la continuidad del servicio de radiodifusión sonora y televisiva, brindar seguridad jurídica a los futuros concesionarios y asegurar el interés público que revisten estos servicios por su carácter informativo, cultural y recreativo.

LEA MÁS: Subasta de frecuencias de radio y TV da un nuevo paso: Sutel entregó este documento para consulta pública

El concurso está sustentado en la legislación vigente y en las resoluciones emitidas por la rectoría y por las entidades que establece las normas de contratación pública, para garantizar que los adjudicatarios cuenten con reglas claras, transparentes y estables.

“El proceso permitirá optar por concesiones nacionales o regionales, y cuenta con esquemas de pago y cronogramas de despliegue de las redes que favorecen la mayor participación y maximizan la cobertura a favor de todos los televidentes y radioescuchas”, afirmó Chacón, de Sutel.

Reglas y plazos

El proceso se llevará a cabo mediante un concurso de sobre cerrado, que incluye además una fase de puja, diseñada para promover la competencia entre oferentes y el mejor uso del espectro.

Etapas del proceso tras la publicación del cartel:

—Recepción de ofertas de potenciales oferentes (40 días hábiles).

—Evaluación de cumplimiento de requisitos de admisibilidad (20 días hábiles).

—Publicación de ofertas económicas recibidas (1 día hábil).

—Recepción de ofertas en fase de puja adicional (1 día hábil).

—Análisis de las ofertas económicas (5 días hábiles).

—Análisis de proyectos técnicos y proyección de zonas de cobertura (33 días hábiles).

—Aprobación de resultados de la subasta por parte del Consejo y remisión al Micitt (15 días hábiles).

En total son 115 días hábiles en estas etapas a cargo de Sutel, casi seis meses .

Le seguirá la aprobación a los resultados de la subasta por parte del Poder Ejecutivo (no tiene plazo límite para aprobar las recomendaciones de adjudicación de Sutel) y el refrendo de la Contraloría General de la República (que debe refrendar los contratos de concesión).

Sutel recalcó que se aplican las mejores prácticas internacionales para asegurar el uso eficiente del espectro en beneficio de la población. Asimismo, que el diseño del procedimiento responde a las disposiciones técnicas del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Lo que sigue

Tras la publicación en La Gaceta, se abre un plazo de 40 días hábiles para que los interesados presenten sus ofertas.

Los expedientes completos de cada procedimiento licitatorio se encuentran disponibles en la página web de la Sutel.

Con el propósito de facilitar la comprensión de estos concursos se realizará una sesión informativa el próximo jueves 2 de octubre de 2025, a las 4:00 p. m. en modalidad virtual.

Las personas interesadas podrán registrarse enviando un correo electrónico a: subastaespectro@sutel.go.cr a más tardar el próximo miércoles 1° de octubre de 2025.