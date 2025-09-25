Tecnología

Costa Rica lanza concurso inédito para adjudicar frecuencias de radio y televisión: esto es lo que debe saber

Sutel publicó pliego de condiciones para el primero concurso público de frecuencias de radio y televisión en la historia de Costa Rica

Por Carlos Cordero Pérez

La publicación del pliego de condiciones para el concurso de frecuencias de radio y televisión, realizado hoy, 25 de setiembre, en el diario oficial La Gaceta, inicia un proceso inédito en Costa Rica.








