Tecnología

El nuevo plan de atribución de frecuencias de Costa Rica: entre avances y ‘peros’ para las industrias de telecomunicaciones y de radio y televisión

El Micitt actualizó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, de interés tanto para emisoras de radio y televisión como para operadores y proveedores de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los avances y cuáles las preocupaciones?

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Por Carlos Cordero Pérez

Los adelantos en telecomunicaciones dependen de la evolución tecnológica, de la visión, de la competencia y de la inversión de los operadores. También de las políticas públicas que defina el gobierno.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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