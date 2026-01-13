Tecnología

‘¿Estás muerto?’: una polémica aplicación china para personas que viven solas se vuelve viral

Si el usuario no accede durante dos días, el sistema enviará un correo electrónico al contacto de emergencia

Por AFP

Pekín, China - La aplicación “¿Estás muerto?”, que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en China, donde cada vez más personas viven solas.








