Estas son las 7 habilidades informáticas que más están buscando las empresas en Costa Rica

Si se piensa bien, los oficios que requieren acciones manuales son los que tienen mejor futuro: desde jardineros hasta quienes instalan, mantienen y arreglan el portón del garaje, la red eléctrica o el cableado para las conexiones informáticas en la casa o la empresa.

Ellos y, según la industria, quienes se actualizan, se capacitan y se certifican en las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA). Todos los demás oficios están en alto riesgo de sustitución. Hasta Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Meta, está pensando en reemplazar a sus asistentes personales por asistentes virtuales.

La tendencia es clara. “Este año estará definido por la integración profunda de la IA en todos los niveles”, afirmó Wilson Calderón, director técnico asociado de ManageEngine para América Latina, una división de Zoho Corp. que ofrece más de 60 soluciones integrales para la gestión de tecnologías de información empresarial.

La IA conectará todo el tejido empresarial, desde los sistemas informáticos hasta el negocio, aplicaciones y plataformas de servicios y la ciberseguridad, considerando el retorno de la inversión y el retorno con propósito, que considera el impacto ambiental.

Las estimaciones lo confirman. Un estudio de Microsoft indica que Costa Rica lidera la adopción de la IA en la región, mientras Gartner señala que el 70% de las empresas latinoamericanas aumentarán su inversión en entrenamiento en IA.

Un estudio de ManpowerGroup advierte que las empresas enfrentan un rediseño profundo de los roles laborales, en el que personas, tecnología, talento freelance y agentes de IA “colaborarán” de manera integrada, dando origen a estructuras organizacionales más ágiles y dinámicas.

De manera simultánea, la expansión de las redes móviles de quinta generación (5G) implicará para el sector empresarial la posibilidad de implementar soluciones para sus equipos de ventas, gestión de la producción en plantas agrícolas y manejo de flota vehicular. Además, sus apps de clientes y ventas en línea deberán ajustarse a la nueva tecnología móvil.

En sus informes económicos más recientes, el Banco Central de Costa Rica destaca que el sector de servicios de información mantiene un alto crecimiento. Esta situación se debe a la mayor demanda de soluciones a nivel local e internacional provocadas por el aceleramiento de la transformación digital y la necesidad de mayor competitividad, reduciendo costos, actualizando tareas y procesos y optimizando operaciones.

La industria de TI demanda personal con competencias en siete áreas especializadas debido a la mayor demanda por el cambio digital. (CPIC/CPIC)

Cambios laborales

Todo esto modifica los perfiles más demandados por las empresas y en especial en la industria de tecnología, donde según el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) de Costa Rica se concentran en siete áreas tecnológicas y en nuevas competencias.

Las organizaciones requieren profesionales capaces de diseñar soluciones tecnológicas complejas, gestionar datos con criterio estratégico, proteger activos de información y operar infraestructuras digitales bajo estándares de calidad y seguridad.

“Hoy el mercado laboral no solo busca más profesionales en tecnología, sino profesionales con mayor especialización y profundidad técnica”, explicó Juan Carlos Vega, miembro de la Comisión de Acreditaciones del CPIC. “Las organizaciones necesitan talento capaz de desarrollar soluciones complejas, gestionar datos estratégicamente y proteger activos de información con estándares de calidad y seguridad”.

Las profesiones digitales con mayor demanda se concentran en áreas como:

Telecomunicaciones: la difusión de 5G en cada mercado, fibra óptica y de nuevas tecnologías para redes locales (wifi 5, wifi 6 y wifi 7 para velocidades de hasta 46 Gbps) exige personal que permita aprovecharlas.

Desarrollo de software: se requiere personal para desarrollo de soluciones, aplicaciones e integraciones de sistemas a las nuevas necesidades corporativas, tanto para las nuevas redes de telecomunicaciones como que integren funcionalidades avanzadas.

IA: se requiere personal capacitado en IA para aprovechar las plataformas y aplicaciones basadas en los grandes modelos de lenguaje (como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.), desarrollar soluciones que utilicen esos modelos y realizar diseño, programación y codificación de sistemas y agentes de IA (software que automatiza tareas) usando herramientas de IA como Claude Code, GitHub Copilot, Cursor o CodeGPT.

Análisis y gestión de datos: es un empleo de alta demanda debido a la explosión de información que almacenan las empresas y su necesidad de convertir datos en insumos útiles para tomar decisiones estratégicas basadas en evidencias para ser competitivas.

Ciberseguridad: la rápida digitalización de las empresas y el alto crecimiento de los ciberataques convierten a la seguridad digital en una prioridad crítica y transversal para empresas e instituciones.

Computación en la nube: la migración de empresas hacia entornos digitales, la necesidad de escalabilidad (aumentar y ajustar recursos según la demanda), la reducción de costos, los mayores requerimientos de agilidad, seguridad avanzada e implementación de nuevas tecnologías (IA y Big Data) y el aumento del trabajo remoto (desde la casa o de campo) mediante sistemas, plataformas e infraestructura como servicios (SaaS, PaaS e IaaS, por sus siglas en inglés respectivamente) requieren personal capacitado en las compañías.

Gobierno y gestión de TI: las empresas necesitan integrar tecnologías como la IA, la nube y la ciberseguridad, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la alineación de la tecnología con la estrategia de negocio.

Las personas deben actualizarse en forma permanente y demostrarlo con las respectivas certificaciones. (CPIC/CPIC)

Claves para obtener empleo

Con la tecnología evolucionando constantemente, la formación y actualización profesional constante es un componente estructural de la empleabilidad.

El reaprendizaje acelerado y el desarrollo continuo de habilidades se consolidan como una condición indispensable para la empleabilidad. Esto obliga a colaboradores y a empleadores a realizar esfuerzos en ese sentido.

“El verdadero impacto se produce cuando las empresas logran combinar la innovación con el desarrollo del talento humano. La ventaja humana seguirá siendo el factor determinante en la competitividad empresarial”, dijo Scarleth Tercero, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

Pero los especialistas en empleo, los representantes de los servicios de reclutamiento y las empresas señalan la necesidad de certificarse. Esto no es un requerimiento secundario.

Los clientes de las empresas tecnológicas, empezando por las instituciones estatales que realizan contrataciones públicas, incluyen en los carteles de compras —entre sus requisitos— que sus proveedores de soluciones tecnológicas cuenten con personal certificado en técnicas específicas y estándares internacionales.

Una venta millonaria puede perderse si no se cuenta con personal certificado en el área, las técnicas o los estándares solicitados. Un empleo puede perderse por falta de actualización y de certificaciones en esas áreas, técnicas y estándares exigidas en los requerimientos del puesto.

Prepararse para una certificación implica profundizar en marcos metodológicos, buenas prácticas, normativas técnicas y criterios de calidad reconocidos globalmente. Asimismo, se fortalece la capacidad operativa del profesional y su comprensión integral del entorno tecnológico y de negocios.

“Cuando las soluciones digitales inciden en procesos estratégicos y en el manejo de información sensible, contar con profesionales que operen bajo criterios técnicos claros y estándares reconocidos aporta estabilidad, confianza y calidad al ecosistema tecnológico del país”, concluyó Vega.

Además, ¿de qué forma demuestra una persona que tiene conocimientos, habilidades y destrezas en un área específica y que está actualizada? La certificación cuenta.