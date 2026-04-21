Tecnología

Estas son las 7 habilidades informáticas que más están buscando las empresas en Costa Rica

El sector de tecnologías de información es uno de los sectores destacados por su crecimiento, según el BCCR, por la alta demanda derivada de la actual transformación digital; varios son de los empleos de mayor demanda en la industria.

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Por Carlos Cordero Pérez

Si se piensa bien, los oficios que requieren acciones manuales son los que tienen mejor futuro: desde jardineros hasta quienes instalan, mantienen y arreglan el portón del garaje, la red eléctrica o el cableado para las conexiones informáticas en la casa o la empresa.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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