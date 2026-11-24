Un ciberdelincuente o hacker puede utilizar un chatbot de atención a clientes de una empresa para engañarlos y estafarlos. También puede aprovechar una vulnerabilidad de los sistemas para ingresar a la base de datos a partir de una deficiente configuración. También puede provocar incidentes de disponibilidad de servicios, como algunos de los observados en las últimas semanas.

“Este año están pasando muchos más incidentes que en otros años”, advirtió Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, en la conferencia Del Virus a la IA este 24 de noviembre, firma de ciberseguridad con presencia regional y en Costa Rica, fundada hace 25 años.

Entre finales de octubre y la primera quincena de noviembre, el mes de la ciberseguridad, ocurrió una serie de incidentes de disponibilidad a nivel global en los servicios de varias firmas tecnológicas, incluyendo Amazon Web Services (AWS), Microsoft y Apple.

También hubo problemas en la conexión de los sistemas de control aéreo (que implicó 8.000 vuelos cancelados y el retraso de otros 10.000), de varias entidades bancarias en Estados Unidos, de las aerolíneas United y Delta, de la Agencia de Seguridad Nacional y del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), ambos de EE. UU. también.

“Es un mes horrible para la ciberseguridad”, destacó Faskha. Solo la caída de los servicios de Microsoft afectó a más de 450 millones de usuarios y tuvo un costo estimado de $7.000 millones.

En la mayoría de los casos, se descartaron ataques cibernéticos (excepto en el caso del FBI) y fueron atribuidos a “fallas técnicas”, aunque la industria advirtió que las caídas informáticas serán cada vez más comunes en el futuro inmediato debido a la capacidad que brinda la IA para descubrir problemas en los sistemas y generar ataques cibernéticos.

A esto se suman los ataques en la Unión Europea a los sistemas de gestión de refrigeradoras en tiendas de comercio minorista, provocados por una vulnerabilidad del proveedor, que también fue provocada.

“La IA es utilizada tanto para bien como para mal. La nueva normalidad será escuchar estas cosas más frecuentemente. Lo que se debe hacer es reforzar las medidas”, insistió Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras. (Soluciones Seguras/Soluciones Seguras)

Lo que ocurre y lo que viene

En la trayectoria de la ciberseguridad se presentan varias generaciones de ataques, empezando a finales de los años 80 con los virus en computadoras aisladas y luego a través de Internet en la década siguiente.

A partir de los años 2000 se observan la explotación de fallas en aplicaciones y los ataques dirigidos por actores desconocidos y evasivos, que se profundizaron con la ciberguerra y, en la actualidad, con los ataques teledirigidos automatizados con IA.

En Costa Rica ocurren más de 2.000 intentos de ataque, cifra inferior al promedio del continente (2.180) y al de Panamá (2.454), donde se concentran en el sector financiero y superan los 3.000 intentos.

La tendencia al crecimiento es notable, pues en Costa Rica se reportaron apenas 756 ataques en 2023. Un año antes se produjeron los hackeos a varias entidades públicas locales, empezando por el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), entre otras.

La mayor parte de los ataques que se presentaron en los últimos años, tanto a nivel regional como local, consistieron en el robo de información y secuestro de sistemas con fines extorsivos, así como troyanos que ingresaron para obtener las credenciales y botnets, donde los ciberdelincuentes utilizaron dispositivos conectados a Internet que estaban infectados con software malicioso y eran controlados de forma remota para realizar acciones coordinadas.

Los incidentes de noviembre fueron problemas de disponibilidad y probablemente se repetirán en el futuro, facilitados por la IA, pues en un día los ciberatacantes encuentran con mayor rapidez vulnerabilidades y preparan y realizan los ataques en cuestión de horas.

Un ejemplo fue el de los problemas con el lenguaje PHP, que se utiliza en las páginas electrónicas. En agosto de 2026 se descubrieron vulnerabilidades en el PHP, pero fue un mes después que se publicaron los primeros parches mientras que los hackers intentaron aprovecharlas de inmediato.

Otro tipo de ataque son los deepfakes con textos, imágenes y fotos, audios y videos falsos generados por IA para cometer las estafas. Solo 30% de los deepfakes son detectados. Este tipo de ataque se usa contra usuarios y empresas para cometer estafas financieras.

El reto es poder detectarlos y enfrentar a la industria del hackeo, que utiliza la Internet oscura para la comercialización de información, herramientas y servicios de hackeo. Todo esto obliga a las empresas e instituciones a reaccionar a mayor velocidad para resolver las vulnerabilidades con parches en los sistemas.

Entre los fenómenos que se verán, según Soluciones Seguras, se encuentran las cadenas de ataques sobre todas las vulnerabilidades (y no solo sobre una); mayor rapidez y mayor masividad; y el enfoque en obtener información de los usuarios (número de identificación y fotos) para suplantar la identidad y realizar ataques y estafas a terceros.

Otras tendencias para 2027 serán ataques a los sistemas de IA que utilizan las empresas a partir de prompts o consultas a chatbots mal planteadas y a plataformas que no cuentan con la seguridad necesaria.

Una situación que viene ocurriendo desde hace años y que se profundizará en los próximos años es la ampliación de las redes corporativas (personas trabajando con diferentes dispositivos y en forma remota, desde su casa, desde un coworking, desde su vehículo o desde una cafetería), con lo que se generan más puertas y puntos débiles que deberán resguardarse.

“Hay mucho que hacer”, dijo Faskha. “El nivel de criticidad aumentó. La carrera por el parche ya se mide en horas. Siempre nos decían que la ciberseguridad es muy cambiante. Hoy podemos decir que es diariamente cambiante”.

Al engaño a los usuarios, se suman nuevas formas para realizar fraudes financieros contra empresas y clientes bancarios mediante deepfakes, suplantación de identidad y vulneración de chatbots corporativos de atención a clientes. (Shutterstock /Shutterstock)

Casos comunes y que nadie atiende

Uno de los casos más comunes es cuando le llega a un usuario un correo con un llamado de urgencia para que ingrese a un enlace y registre sus datos con ganchos como revisar un estado de cuenta, comunicar la reprogramación de un viaje o afirmar que la información personal está disponible para terceros.

Estos correos utilizan ingeniería social con información que hace que los correos parezcan legítimos, empleando imágenes, datos y otros elementos obtenidos de las redes sociales de las personas o de otras plataformas, como la imagen de una mascota o la fecha de cumpleaños.

La urgencia hace que la persona no revise el origen del correo, su dirección ni otros elementos sobre su autenticidad.

Hay otros intentos de fraude que se están dando con la suplantación de identidades con audios. El atacante llama a la persona, capta su voz y la utiliza para enviar un audio fraudulento a sus contactos y familiares para que realicen alguna acción (revisar una cuenta o enviar dinero) que le permite realizar el fraude.

En estos casos, son sistemas de IA que incluso piden más información y datos al usuario y brindan explicaciones que parecen legítimas (por ejemplo, que el proveedor requiere enviar un pedido) para que el usuario envíe el pago a una cuenta bancaria que no corresponde a ese proveedor.

Los expertos de Soluciones Seguras advirtieron que cuando alguien insiste en la urgencia se debe tener más cuidado. Además, se debe realizar una verificación independiente.

Una tercera situación es cuando se utiliza un chatbot de una empresa en el que el usuario interactúa con un servicio al cliente automatizado y brinda información personal que es captada por los ciberdelincuentes.

Eso implica que las empresas deben agregar una capa de seguridad adicional a sus chatbots y los usuarios deben tener más cuidado cuando les piden datos, credenciales o cuentas bancarias, así como cuando les piden que realicen una transferencia.

Esas vulnerabilidades también permiten a los hackers acceder a las bases de datos de sus clientes para captar más datos mediante los sistemas de IA que utilizan, en los que manipulan los prompts.

“La IA es utilizada tanto para bien como para mal. La nueva normalidad será escuchar estas cosas más frecuentemente. Lo que se debe hacer es reforzar las medidas”, insistió Faskha.