Evento de PwC analizará cómo vincular la inteligencia artificial con la estrategia empresarial

Las empresas e instituciones suelen valorar los resultados de la tecnología por la eficiencia, la productividad, los ahorros y, en última instancia, la rentabilidad que genera en su operación. Con los avances actuales, en especial de la inteligencia artificial (IA), se suman dos elementos clave: la confianza y estrategia.

“No dudo que los actuales avances tecnológicos redundan en un beneficio para las organizaciones y para la sociedad”, dijo Bismark Rodríguez, socio líder regional de Advisory de PwC Interaméricas y de estrategia y transformación. “Pero tenemos que pensar un poco más estratégicamente qué es lo que buscamos en las empresas y qué impacto se quiere en la organización”.

En ese contexto, PwC realizará el evento Tech & Trust Summit 2026 el próximo 24 de noviembre en el Hotel Real Intercontinental.

En el encuentro participarán, además, Hernando Segura, directivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic); Marlon Ávalos, director de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); y Christian Arias Rivera, miembro del Comité de Seguridad de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham).

También Piero Ponce, Luis Ramos, Edwin Orrico e Isaac Rodríguez, especialistas y directores de PwC en Panamá, en República Dominicana y a nivel regional, quienes realizarán exposiciones enfocadas en el cambio digital, la competitividad, la confianza, la gobernanza de la IA, la ciberseguridad y en cómo debe prepararse una empresa para lo que sigue.

“Las empresas no tienen que esperar una regulación para invertir en IA responsable, en confianza digital o en ciberseguridad. Todo esto es un elemento estratégico”, recalcó Bismark Rodríguez, de PwC. (PwC/PwC)

Bismark Rodríguez explicó que, en el contexto actual, las firmas enfrentan situaciones geopolíticas, macroeconómicas y políticas y, en particular, tecnológicas con la IA, que viene acelerándose en los últimos cuatro años.

Pero las compañías deben responder tres cuestiones fundamentales: ¿Qué deben entender de la IA? ¿Qué deberían estar entendiendo? ¿Qué están entendiendo?

La experiencia hace una década mostró que los directores y gerentes empresariales se dejaron deslumbrar con la introducción de sistemas de automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés), robots y servicios digitales. Sin embargo, no se piensa estratégicamente en sus impactos en la operación.

“Lo que se invierte debe redundar en un mayor ingreso, en más clientes, en más cuota de mercado, en más y nuevos productos que generen un beneficio”, recalcó Bismark Rodríguez. “Y hay que preguntarse qué genera más eficiencia, más ahorros, más rapidez, más seguridad y más confianza”.

En menos de cuatro años se pasó de la IA generativa a la llamada "IA agéntica", con la automatización basada en agentes de IA. (Shutterstock/Imagen)

Los estudios de PwC muestran que 14% de los colaboradores de las empresas usan IA a diario, de los cuales la mayoría (entre 60% y 90%) percibe un incremento de la productividad y más seguridad laboral (58%) al aprender y aplicar nuevas herramientas, al tiempo que constituye un diferenciador salarial.

Una situación similar se encontró entre los gerentes corporativos. El 30% de los Chief Executive Officers (CEO) también reconoce una mayor productividad al usar la IA, aunque una porción similar (31%) reconoce los riesgos cibernéticos.

Sin embargo, pocos (6%) consideran que su organización es capaz de resistir un ataque, pese a que la mayoría (60%) considera que las inversiones realizadas en esta área son una prioridad y se incrementarán para el próximo año. De hecho, el 27% sufrió pérdidas reales mayores de $1 millón.

Un requisito ineludible

Las empresas están reaccionando y beneficiándose del avance de la IA, y en no pocos casos reinventándose, con la idea de generar una ventaja competitiva, dijo Rodríguez.

Pero lograr que la inversión tecnológica y en IA garantice los resultados de eficiencia, rapidez, productividad, aumento de ingresos, clientes, mercado y seguridad frente a lo que viene requiere de la confianza, la estrategia y el factor humano. En este campo, destacó el potencial de Costa Rica en talento y su capacidad de resiliencia.

El cambio en la situación política de Estados Unidos —en particular, los resultados de referendos sobre centros de datos, la elección de candidatos adversos a las grandes tecnológicas y la reacción de los inversionistas— no implica que los proyectos de adopción de la IA deban ponerse en pausa.

La IA se utiliza en diversos campos (manejo de drones en guerras, investigación médica, ciberseguridad, programación, servicios personales y empresariales, academia, industria editorial) convirtiéndose en un motor económico de los diversos sectores y de las compañías. Es probable que lo que se verá en adelante sea una mayor regulación.

“El mundo está configurado para ahí”, dijo Rodríguez. “Entre 1950 y 1990 transcurrieron 40 años donde se pasó de los equipos gigantes a las computadoras de escritorio. Luego, en la década pasada vino el aprendizaje profundo, el reconocimiento facial, de voz e imágenes, por ejemplo. Y en cuatro años, desde 2022, vino la IA generativa. Ya estamos hablando de los agentes de IA”.

El nuevo avance implica un nuevo reto: se trata de IA autónoma, con agentes que demostraron capacidades y riesgos para liberarse de los controles, y exigirá a las organizaciones un mayor nivel de aseguramiento, sin posibilidad de volver atrás.

“Las empresas no tienen que esperar una regulación para invertir en IA responsable, en confianza digital o en ciberseguridad. Todo esto es un elemento estratégico”, recalcó Bismark Rodríguez.