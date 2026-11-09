Tecnología

Evento de PwC analizará cómo vincular la inteligencia artificial con la estrategia empresarial

La firma PwC realizará el evento Tech & Trust Summit 2026 el próximo 24 de noviembre. Se analizarán los retos del cambio digital actual impulsado por la IA en materia de eficiencia, productividad, seguridad y confianza.

Por Carlos Cordero Pérez

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Las empresas e instituciones suelen valorar los resultados de la tecnología por la eficiencia, la productividad, los ahorros y, en última instancia, la rentabilidad que genera en su operación. Con los avances actuales, en especial de la inteligencia artificial (IA), se suman dos elementos clave: la confianza y estrategia.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".