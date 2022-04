Hacienda anuncia plan de contingencia para pagar pensiones y en otros servicios

El Ministerio de Hacienda anunció la tarde de este 19 de abril que establecido un plan de contingencia para proceder con el depósito de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional según el calendario establecido.

La entidad indicó que en aras de asegurar la continuidad de servicios en favor de los 61.000 pensionados, se estableció un plan de contingencia que le permitirá realizar este mismo martes el depósito de los recursos en favor de dicha población, por un monto aproximado de ¢35.300 millones.

La entidad recalcó que se ha estado trabajando en cada uno de los planes de contingencia que permitan honrar con las obligaciones y demostrar que se cuenta con mecanismos alternos para asegurar la gestión de recursos financieros del estado costarricense. Todo lo anterior, mientras se normalizan los servicios dentro de adecuados parámetros de seguridad de la información.

A principios de la tarde, Paola Vega, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), había indicado que se habían desactivado los sistemas de Hacienda para la revisión respectiva como parte de los protocolos que se activan cuando hay una alerta, amenaza o incidente de seguridad informática.

Entre los sistemas desactivados debido al ataque del ransomware Conti se encontraba el que paga las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Vega aseguró, entonces, que se pagaría cuando los servicios y sistemas estuvieran restablecidos.

Otras medidas

Hacienda informó esta tarde también que como parte del trabajo que realizan los equipos de investigación, y con el fin de resguardar los datos, los sistemas se encuentran suspendidos temporalmente, por lo que las dependencias usuarias de cada uno aplicarán planes de contingencia a fin de garantizar la continuidad de los servicios hasta donde dichos planes lo permitan.

La entidad aseguró que se continúa trabajando en el análisis de las causas del problema, en la determinación del estado de cada sistema y la erradicación de cualquier vulnerabilidad, así como en el restablecimiento de la infraestructura lo antes posible. En esta labor trabajan los equipos de investigación institucionales con el apoyo del equipo de detección y respuesta de Microsoft (DART, por sus siglas en inglés) y del equipo de seguridad contratado por el ministerio para la evaluación y monitoreo de eventos.

Según Alicia Avendaño, directora de tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Hacienda, la prioridad en este momento es habilitar los servicios críticos de sistemas como TICA (aduanas), ATV (tributación) e Integra (pagos) hasta completar la totalidad de sistemas institucionales, así como seguir revisando para determinar qué información pudo comprometerse.

Sobre el origen del incidente la funcionaria indicó que no se cuenta con más información que la que ha circulado en redes sociales y que a la fecha no se ha recibido ninguna solicitud relacionada con un pago para recuperar información. Recordó además que, por el momento, lo divulgado en redes en relación con el Servicio Nacional de Aduanas corresponde a archivos históricos y de soporte, que no comprometen los planes de riesgo que lleva adelante la Dirección General de Aduanas.

En cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias, Hacienda reitera que la declaración y el pago de impuestos se prorrogará al día hábil siguiente, contado a partir del restablecimiento de los servicios, lo cual se comunicará oportunamente.

Asimismo, debido a que por ahora no es posible ingresar al facturador gratuito del ministerio, disponible en ATV, la Dirección General de Tributación también habilitó el método de contingencia establecido para las personas usuarias de dicho facturador, quienes deberán emitir comprobantes físicos autorizados y, posteriormente, generar y enviar las facturas electrónicas una vez que el servicio sea reestablecido.

Las personas contribuyentes que utilicen sistemas privados de facturación podrán emitir normalmente la factura electrónica en sus operaciones, por cuanto el servicio no se ha interrumpido y la recepción de información es segura.

El Servicio Nacional de Aduanas, por su parte, está aplicando el plan de contingencia para exportaciones, denominado Vehitur, descarga de contenedores en depósitos aduaneros y exportaciones terrestres al mercado centroamericano.

El Ministerio indicó que en las próximas horas se anunciará el plan de contingencia para importaciones y tránsito aduanero.

