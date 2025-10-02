Tecnología

La amenaza digital que podría colarse en la campaña electoral de Costa Rica: informe revela que Meta permite este tipo de publicaciones

Por Mathew Chaves y AFP

En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) regula la publicidad y el financiamiento electoral, pero la propagación de anuncios digitales en plataformas globales como Facebook e Instagram plantea un reto: no siempre se originan dentro del país ni cumplen la legislación nacional.








