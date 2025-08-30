La apuesta de Google por el video con IA: la nueva función de Vids que le simplifica la creación de contenido

La capacidad de crear videos a partir de una simple imagen, utilizar avatares de inteligencia artificial (IA) que narran un guion o limpiar automáticamente una grabación para eliminar pausas y muletillas ya no es ciencia ficción, sino la nueva frontera de las herramientas de creación de contenido.

Estas son precisamente las nuevas funciones que Google comenzó a integrar en Vids, su aplicación de video para el ecosistema de Workspace, con el objetivo de simplificar la producción de contenido para entornos profesionales y educativos.

La plataforma también incorporará en setiembre cancelación de ruido, filtros y nuevos formatos que permitirán crear videos en vertical, horizontal y cuadrado, adaptándose a las tendencias de las redes sociales.

Para masificar el uso de su ecosistema creativo, Google anunció que, si bien estas funciones avanzadas de IA serán de pago, el editor básico de la plataforma ahora estará disponible para todos los consumidores sin costo.

La herramienta de generación de vídeo de Google Workspace, que cuenta con un millón de usuarios activos mensuales, se actualizó recientemente con Veo 3 para facilitar la creación de clips de vídeos de hasta ocho segundos, una capacidad que se amplió para permitir generar un clip a partir de una fotografía.

Google Vids ahora ofrece una versión gratuita para todos los usuarios, pero sus funciones más avanzadas de inteligencia artificial, como la generación de video a partir de imágenes, seguirán siendo exclusivas para suscriptores de pago. (GOOGLE BLOG/GOOGLE BLOG)

Los avatares de IA, presentados en el mayo en Google I/O 2025, se pueden incorporar también a los vídeos de Vids para que protagonicen un tutorial o una demostración a partir de un guion redactado por los usuarios.

Para los vídeos en los que aparecen los usuarios reales, Vids incorporó un conjunto de ajustes para que permitan limpiar el discurso con el recorte automático de transcripción, que elimina palabras de relleno y pausas.

Para mejorar el sonido de estos vídeos, Vids introducirá en setiembre la cancelación de ruido, junto a fondos, filtros y opciones para mejorar la apariencia.

Google también informó en su blog oficial de que habrá nuevos formatos disponibles a partir del próximo mes, que permitirán crear vídeos en vertical, horizontal y cuadrado. Además, el editor básico de Vids, que no tiene capacidades de inteligencia artificial de Gemini, estará disponible para todos los consumidores sin coste.

Estas actualizaciones forman parte de una estrategia más amplia de la compañía para integrar la inteligencia artificial en el corazón de sus productos.