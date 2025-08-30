Tecnología

La apuesta de Google por el video con IA: la nueva función de Vids que le simplifica la creación de contenido

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Mathew Chaves

La capacidad de crear videos a partir de una simple imagen, utilizar avatares de inteligencia artificial (IA) que narran un guion o limpiar automáticamente una grabación para eliminar pausas y muletillas ya no es ciencia ficción, sino la nueva frontera de las herramientas de creación de contenido.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Google Vidsediciones de videosIA
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.