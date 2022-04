La fintech costarricense Zunify recauda $1 millón de capital para consolidar alianzas y expansión

La fintech costarricense Zunify anunció que cerró su etapa presemilla recaudando la suma de $1 millón, capital que le permite consolidar alianzas estratégicas y expandir el servicio a otros países. La meta era recaudar $720.000.

“En los siguientes meses vamos a trabajar en la adquisición de más usuarios y así establecer la red a nivel nacional”, dijo Juan Monge, CEO de Zunify.

Zunify es una red de pagos que permite cancelar compras en puntos de venta físicos y tiendas de comercio electrónico, así como realizar pagos remotos mediante una aplicación en la cual el usuario liga sus cuentas bancarias.

[ Este es el radar de la constelación de ‘fintechs’ en Costa Rica ]

Monge indicó que ahora avanzarán hacia la siguiente etapa de inversión para consolidarse como una empresa orientada a facilitar la experiencia de compra de los usuarios y a mejorar las operaciones de los comercios de una manera segura.

Actualmente, la red cuenta con tres emisores activos (incluyendo a otra fintech) que estarán ofreciendo Zunify como opción de pago a más de 500.000 personas. Adicionalmente, Zunify posee 60 alianzas comerciales y se integró a cinco sistemas de punto de venta, que brinda acceso a aproximadamente 10.000 comercios.

Al ser un modelo de cuatro partes (emisores, adquirentes, comercios y personas), la firma se enfocó inicialmente en la oferta (emisores, adquirentes y comercios) para luego concentrarse en la generación de demanda (consumidores).

Agregó que, a pesar de que recaudar inversión en América Latina siempre ha representado un reto, actualmente se vive una de las mejores épocas en acceso a capital y las empresas de la región ganan cada vez más confianza por parte de los inversionistas internacionales.

Equipo fundador de Zunify: Luis Conejo, Sofía Ortega, Juan Monge y Javier Herrera. (Foto para EF)

Inversionistas

Entre los inversionistas de Zunify se encuentra la firma canadiense Loyal VC, que ha invertido en más de 200 startups en 46 países. Es la primera vez que invierten en una empresa centroamericana.

Loyal VC apoya a startups que tengan una visión social y ambientalmente sostenible y que tenga la capacidad de seguirse expandiendo internacionalmente.

“En Loyal VC financiamos empresas en función de su progreso”, afirmó Kamal Hassan, socio fundador de Loyal VC. “Los hemos financiado a través de varias rondas de inversión hasta la fecha”.

[ Lea la historia de Zunify ]

La recaudación también proviene de otros inversionistas ángeles de Estados Unidos y Costa Rica.

Zunify es una empresa inscrita ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y es una entidad autorizada para operar en Sinpe por el Banco Central de Costa Rica. También fue autorizada como Organizador de Mercados junto a la Bolsa Nacional de Valores, Visa y Mastercard por parte del Banco Central de Costa Rica.

La Sugef aclara que dicha inscripción, por mandato de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (7786), solo le encomienda potestades para verificar que cuentan con políticas y procedimientos para la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

“La Sugef no supervisa los negocios que realizan esos sujetos, ni vela por la seguridad, estabilidad ni solvencia de estos, ni se supervisan las operaciones y transacciones que realizan con sus clientes, de modo que las personas que contraten sus productos y servicios lo hacen bajo su cuenta y riesgo”, ha insistido la Sugef en varias oportunidades.

Seguridad

Con la app de Zunify se pueden realizar pagos en comercios como Farmacias Fischel y Laboratorios Labin a través de un código QR en 94 sucursales en total.

“Contar con Zunify trae a Fischel muchos beneficios. A nivel operativo brinda agilidad y garantiza conciliación en cada transacción ya que todo el proceso es automatizado”, dijo Angie Hernández, gerente de nuevos canales de Cuestamoras Salud. “Además, ofrece competitividad en simplicidad y dinamismo al brindar la posibilidad de crear en cuestión de minutos variedad de promociones”.

Zunify sostiene que su aplicación con código QR cuenta con una tecnología plana, que no es modificable, por lo que solo se lee el texto que está encriptado en el código QR, y que en caso de alguna alteración, o que se pegue un código diferente, el mismo no serviría con la app.

La firma también recalca que el pago en comercios no se podría procesar si el código no corresponde a los de Zunify, ya que están encriptados, y en caso de que se escanee el QR usando otra aplicación o cámara del celular, el código no muestra los datos del comercio o de la transacción, y se redirige a una línea de caracteres encriptada.

Las solicitudes a la cuenta bancaria del usuario se hacen por VPN (virtual private network), lo que significa que un tercero no puede interceptar el tráfico, así se protege la información del usuario. El sistema, además, no permite agregar una cuenta IBAN perteneciente a una persona diferente al solicitante.

El código QR de Zunify se puede leer únicamente desde la app de esta firma, pero la firma recomienda evitar escanear códigos de cualquier tipo (menús de restaurantes, información de marcas, etc.) desde la cámara del celular y validar antes la página a abrir para prevenir que redirijan a una página que tenga un virus o bien que altere su seguridad.

Zunify sostiene, además, que a la hora de registrarse un usuario debe cumplir con los requisitos de validación de pagos de montos altos, registro transaccional, autenticación de dispositivos, autenticación de cuentas bancarias, validación de identidad y registro.

Una vez que se ha instalado la app y el usuario se ha registrado, cada vez que se utiliza para realizar un pago se puede ingresar con: correo electrónico, contraseña, reconocimiento facial y huella digital.

En el caso de compras superiores a ¢30.000, al usuario se le solicita validar la transacción mediante un PIN de seguridad, todo desde su teléfono y sin tener que exponer sus datos en un datáfono o dispositivo externo.