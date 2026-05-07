Tecnología

La industria TIC de Costa Rica se reinventa: productividad sube hasta 40 veces con integración de agentes de IA

Las desarrolladoras de software de Costa Rica consolidan integración de IA en soluciones y operaciones

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Por Carlos Cordero Pérez

Jesús Zeledón es un AI Architect, enfocado en convertir sistemas de inteligencia artificial (IA) en infraestructura operativa, para que “respondan” y ejecuten acciones.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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