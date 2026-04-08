Tecnología

¿Qué pasa en las grandes firmas tecnológicas globales? Van 80.000 despidos en este 2026

Oracle despide a más de 25.000 empleados a nivel mundial y Meta prepara su recorte de planilla, pero no es porque les va mal

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Por Carlos Cordero Pérez

Fueron la Meca de la industria, ahí donde casi cualquier persona tenía aspiraciones de tener un trabajo. Todo cambió, aunque no sin aviso.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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