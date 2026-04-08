¿Qué pasa en las grandes firmas tecnológicas globales? Van 80.000 despidos en este 2026

Fueron la Meca de la industria, ahí donde casi cualquier persona tenía aspiraciones de tener un trabajo. Todo cambió, aunque no sin aviso.

Los recientes anuncios de nuevos despidos a nivel global en firmas como Oracle y Meta confirman la tendencia, en medio del auge de las inversiones, de la inteligencia artificial (IA), de los altos ingresos y de los millonarios beneficios de la industria tecnológica.

“La IA se ha convertido prácticamente en sinónimo de la ola global de despidos de 2026 en el sector tecnológico”, indicó Alan Cohen, analista de RationalFX.

El mismo Mark Zuckerberg, CEO de Meta, está probando agentes de IA (software de esta tecnología que automatiza tareas) para agilizar su rutina, lo que genera mayores rumores entre sus propios asistentes y a lo largo de las planillas de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras plataformas de las que es propietaria la firma.

El batacazo vino en Semana Santa desde Oracle, que anunció el despido de más de 25.254 personas, elevando la cifra de despidos a más de 80.000 en la industria tecnológica en los primeros cuatro meses del 2026.

Es la mayor cantidad de liquidaciones laborales desde el 2023. En esa cifra no se contabilizan los primeros 14.000 despidos aplicados por Amazon en octubre pasado, que se completó con otros 16.000 en febrero pasado.

A diferencia de hace tres años, cuando la merma vino de la mano de una disminución de la demanda en sistemas y equipos después del auge de pedidos durante la pandemia, ahora los motivos se ubican en la implementación de la misma IA. Meta misma despidió en octubre pasado a 200 informáticos que trabajaban en esa área.

Los informes de firmas especializadas como RationalFX y Challenger, Gray & Christmas, esta última citada por el diario español El País, advierten que el empleo en el sector tecnológico mundial se encuentra en su peor momento y representa un incremento del 40% respecto al mismo periodo del 2025, cuando los ajustes afectaron a 37.100 personas. Ese incremento no tenía en cuenta los despidos de Oracle.

La perspectiva es que durante el 2026 ocurran más reducciones de planillas a nivel global.

Oracle estaría despidiendo entre 25.000 y 30.000 personas a nivel global, según las estimaciones pues la firma no publicó ninguna cifra. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

En Costa Rica los informes mensuales de actividad económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) destacan el buen desempeño del sector informático. De hecho, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) había reportado que el empleo aquí se mantenía estable.

Cinde estima que en el sector servicios se perdieron 2.000 puestos en el 2025. Entre las razones de la caída en esta industria está la automatización con la IA, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

“Las empresas están evolucionando hacia ecosistemas más ágiles, impulsados por tecnologías inteligentes y agentes autónomos, donde la gobernanza y la toma de decisiones se vuelven más eficientes”, dijo Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting en EY a nivel regional.

Movimientos

Oracle no publicó una cifra total, pero habría empezado a despedir colaboradores a finales de marzo. La prensa especializada estima que podrían ser hasta 30.000 de sus 162.000 trabajadores.

Con la medida, la compañía fundada y dirigida por Larry Ellison genera hasta $10.000 millones en flujo de caja adicional para cumplir con el plan de inversiones en infraestructura de IA, así como con sus compromisos valorados en más de $300.000 millones con clientes que incluyen a OpenAI, la creadora del ChatGPT.

Ese mes de marzo, con el que las firmas terminan su trimestre, también suma los despidos de 11.000 trabajadores en Dell (cerca del 10% del total de su fuerza laboral) y otros de Meta en su división de Reality Labs, la unidad de investigación y desarrollo enfocada en las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada.

El plan de Meta es reducir la planilla de 79.000 personas en 20%, al tiempo que invierte hasta $135.000 millones en desarrollo de nuevas soluciones e infraestructura de IA en este 2026, unos $2.000 en adquisiciones de startups de IA y otros $600.000 millones para centros de datos antes del 2028. Sería su mayor ola de despidos desde 2022 y 2023, cuando eliminó 21.000 puestos.

A estos despidos se suman los de Block (la empresa de Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, que anunció en febrero el despido de 4.000 empleados, un 40% de su plantilla) y Salesforce (1.000 despidos en febrero, dentro de una reorientación de su estrategia hacia la unidad de IA, Agentforce).

También se contabilizan los despidos en Autodesk (7% de su planilla), Pinterest (15%), Atlassian (1.600 despidos para centrarse en productos y software empresarial basados ​​en IA).

Se estima que el 25% de los 80.000 despidos que se dieron en el primer trimestre de este 2026 están causados por la sustitución de personal informático con herramientas de programación de IA.

Motivos

La razón principal de los despidos es un cambio estratégico de enfoque para invertir más en soluciones de IA, la reasignación de recursos a la automatización, el mayor costo de la infraestructura para esta tecnología, los planes para reemplazar funciones y colaboradores dedicados a programación con herramientas de IA y los proyectos de superinteligencia artificial.

Amazon, por ejemplo, invierte $200.000 millones en infraestructura para IA

Tras varios años de prometer que la IA no reemplazaría a las personas, las empresas están destinando presupuestos a inversiones en IA a expensas de los empleos. Además, la intensa competencia las obliga a preparar el terreno para una mayor eficiencia con plataformas de IA.

“La sustitución real de puestos de trabajo se observa en las empresas tecnológicas, donde la IA puede reemplazar las funciones de programación”, recalcó Challenger, que estima que el 25% de los despidos está relacionado con el uso de la IA para programación.

El mismo Zuckerberg sostiene que, debido a la IA, los proyectos antes requerían grandes equipos y “ahora son realizados por una sola persona altamente calificada”, lo que facilita la reorganización del trabajo y una mejora sustancial en la eficiencia.

“Las empresas que se reestructuran en torno a la automatización, el aprendizaje automático y las mejoras de eficiencia ponen en riesgo no solo puestos individuales, sino funciones laborales completas”, dijo Cohen, de RationalFX.

El informe de RationalFX, que sigue los reportes de despidos publicados, señala que de los 78.557 despidos a nivel mundial de este 2026, el 77% fueron en 54 empresas de EE. UU. Asimismo, estima que —de seguir el ritmo de recortes actual— el año podría cerrar con una cifra de despidos similar a la del 2023, cuando llegó a 430.000.

El reporte incluye despidos en WiseTech Global (Australia, con 2.000 despidos), ams OSRAM (Austria, 2.000), Ericsson (Suecia, 1.900), ASML (Países Bajos, 1.700 despidos) y CoverMyMeds (EE. UU., 1.500).

Fuera de EE. UU., donde se ubican más recortes de planillas es en empresas de Australia, Austria, Suecia, España, Francia, Alemania, India, Singapur, China, Japón y Emiratos Árabes Unidos.