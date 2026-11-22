ManpowerGroup utiliza un sistema de la firma Legadmi desde enero de 2026 para la gestión y generación de la información, de la normativa vigente (salarios, deducciones y prestaciones laborales) y de la planilla.

“Contribuye a depurar y mejorar las prácticas y permite actualizar los cálculos de nómina conforme a la normativa”, dijo Scarleth Tercero Loría, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

En esta firma, ese software es parte de las herramientas tecnológicas de gestión de talento. Todos enfrentan una diversidad de retos en la actualidad, desde evolucionar al mismo ritmo de las necesidades operativas, regulatorias y de transformación digital hasta su integración con otros sistemas corporativos. Hay más desafíos.

Los sistemas de gestión de talento deben atender necesidades de automatización y eficiencia, optimizar tiempos de procesamiento, validar y generar reportes, mantenerse actualizados frente a los cambios de la legislación laboral, tributaria y de seguridad social, ser escalables para acompañar el crecimiento operativo, mantener y fortalecer los controles, la seguridad de la información y la visibilidad de los procesos.

Tercero indicó que si se cumplen esos retos, se podrá avanzar hacia un ecosistema tecnológico cada vez más integrado para centralizar información y ofrecer procesos más ágiles, confiables y eficientes.

De hecho, los sistemas de gestión de talento, nóminas y reclutamiento evolucionaron en forma constante. Primero, pasaron de sistemas instalados a servicios en la nube bajo el modelo de software como servicio (SaaS), pero no se quedarán ahí: la inteligencia artificial (IA) y la analítica se incorporan para diferentes funcionalidades.

“Con la IA y la analítica se automatizan e integran tareas, se identifican situaciones, se establecen medidas de seguridad, se realizan proyecciones y se obtienen sugerencias para que las compañías tomen sus decisiones”, dijo Jose Ascanio, CEO de Legadmi Consulting & Systems.

La oferta de este tipo de soluciones es variada. En el mercado global, Gartner destaca en su cuadrante los sistemas de Workday, Oracle, SAP, Dayforce y UKG por su capacidad de ejecución e integración de la nómina, la gestión del talento, el reclutamiento y la analítica avanzada en una suite.

En Costa Rica, junto al de Legadmi y a los sistemas internacionales mencionados, se puede optar por las soluciones de Softland, FactusRH, Human Talent Information Solution (HTIS) y Lenox, con módulos de nóminas, expedientes, contratación y beneficios, entre otros.

Jose Ascanio, CEO de Legadmi, recalcó que la intervención humana seguirá siendo necesaria y clave pese a la incorporación de la IA para automatizar tareas y procesos de gestión de talento. (Legadmi /Legadmi)

Experiencia y evolución

Ascanio fundó Legadmi en 1998 en Venezuela y desarrolló y comercializó una solución de nómina en 11 países de América Latina, la cual permitió enfrentar el cambio de milenio, cuando los sistemas corrían el riesgo de fallar al interpretar que, al finalizar el 31 de diciembre de 1999, se pasaría al año 1900, lo que se conoció como el error Y2K.

En 2003 se trasladó a Costa Rica. Actualmente tiene 30 colaboradores. Su principal producto es el Sistema Regional de Personal (RPS) que ofrece módulos de nómina, expediente digital, autogestión, reclutamiento y selección, evaluación de desempeño y clima, entre otros. Además, comercializa un Sistema de Administración de Condominios.

El RPS se basa en tecnología de Oracle y se comercializa en 18 países de América Latina y el Caribe (República Dominicana y Puerto Rico), lo que permite a las firmas con presencia en varios países unificar procesos, apoyar centros de servicios compartidos, reducir la complejidad tecnológica y garantizar el cumplimiento legal local. Ofrece también una aplicación web para acceso móvil basada en la plataforma APEX de Oracle desde 2012.

Ascanio también destacó que la plataforma resuelve los requerimientos de cumplimiento del centro de operaciones de seguridad (SOC, por su siglas en inglés), se aloja en la infraestructura en la nube de Oracle y puede ser utilizado por empresas desde 25 colaboradores.

Al brindarse como SaaS, los clientes no deben preocuparse por el mantenimiento, el soporte, la actualización, los respaldos y las medidas de recuperación ante desastres.

Los sistemas de gestión de recursos humanos están incorporando nuevas tecnologías como la IA y la analítica, pero enfretan diversos desafíos para operar en función de las necesidades corporativas de la actualidad.

Nueva etapa

Hace unas décadas, la nómina era un listado con una columna dedicada a los nombres de los colaboradores y otra a los montos de sus salarios brutos, deducciones y salarios netos.

Si un operario trabajaba horas extras, su supervisor debía reportarlas, un digitador debía incluir los datos de la boleta e incorporarlas en la planilla. Lo mismo sucedía en plantaciones agrícolas, donde la jefatura inmediata reportaba las tareas y horas trabajadas por cada peón. En las fábricas sucedía algo similar. Los errores eran comunes.

En la actualidad, existen dispositivos y sistemas que incorporan esa información automáticamente. Por ejemplo, los sistemas biométricos de registro de ingresos y salidas envían los datos de la jornada trabajada a la plataforma de recursos humanos para que se incluyan las horas extras.

En una plantación o en una fábrica, la información de las labores realizadas por cada persona se registra en una tableta o en un teléfono inteligente, para que el sistema realice los cálculos correspondientes.

Las nuevas tecnologías permitirán que las empresas resuelvan otras situaciones de gestión de talento. La incorporación de la IA es un paso lógico que automatiza y genera resultados en diferentes áreas, como en el reclutamiento.

Por ejemplo, puede obtenerse con rapidez y eficiencia un descriptor de un puesto vacante, donde se indiquen las funciones, los requisitos, las competencias académicas y laborales. Pero es necesaria la intervención humana para verificarlo y modificarlo.

La integración de la IA se realiza a través de un proceso que requiere una auditoría para garantizar que no existan vulnerabilidades y para evitar alucinaciones (información falsa, inventada o sin sentido generada por la IA) y exige la intervención humana. “La clave es que el usuario tome decisiones”, dijo Ascanio.

Aunque los sistemas de reclutamiento basados en IA presentan retos para brindar mejores resultados a las compañías y a las personas candidatas a un empleo, los equipos de las empresas y la tecnología pueden mejorar la formulación de las instrucciones y los resultados.

Con la analítica, las empresas cuentan con un panel de información y control (dashboard) de los indicadores clave de la gestión de personal (rotación, reclutamiento y selección, riesgo, salarios brutos y netos y clima organizacional, entre otros) para la toma de decisiones.

Así, los datos obtenidos de manera automática de la operación diaria facilitan que la gerencia tenga un panorama con diferentes escenarios de lo que ocurre en su empresa.