Tecnología

Life Sciences Forum de Cinde: dos ejemplos de cómo la IA puede ayudarnos en salud y ocho tendencias de lo que viene según la Mayo Clinic de EE. UU.

En Mayo Clinic se realizaron pruebas para detección temprana de problemas cardíacos a partir de relojes inteligentes y para identificar mutaciones causantes de enfermedades. Le contamos los resultados y el futuro de la IA en salud

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Por Carlos Cordero Pérez

La inteligencia artificial (IA) es más que una herramienta de apoyo en la atención en salud. Esta tecnología está transformando todo el ecosistema de ciencias de la vida y plantea un sinnúmero de promesas para servir a las personas.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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