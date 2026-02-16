Los despidos de Amazon son solo el inicio: la IA reconfigura operaciones en TIC y servicios en Costa Rica

Amazon anunció una reducción global de 30.000 puestos en octubre, cuando se aplicó la reducción de la primera mitad; en enero informó la disminución de su personal que completa la medida. En Costa Rica eso implicó la reducción de su planilla y despertó las alarmas sobre el impacto de la IA en el empleo.

Walter Astúa estudió informática e ingeniería industrial y realizó su carrera profesional desde 1998 en Procter & Gamble, Sasso & Soto, Componentes El Orbe y CMA.

Luego fundó una consultora para implementar soluciones de Microsoft de México a Colombia y tuvo entre sus clientes a firmas como DHL, Dole, Citibank, Davivienda, Walmart y Grupo Monge. No se quedó ahí.

Fundó una empresa de alquileres de portacontenedores que operó hasta 2015 y otra dedicada a la construcción y mantenimiento en electromecánica entre 2017 y 2020.

Hace dos años fundó, junto con Bernardo Gómez y Jean Paul Díaz, la startup PIA, que brinda una solución para automatización basada en agentes de inteligencia artificial (IA), un software diseñado para realizar tareas de manera autónoma. La solución de PIA es usada por compañías de Costa Rica y América Latina.

En una empresa avícola de Bolivia, por ejemplo, da seguimiento a las visitas de los vendedores a los comercios y permite solicitar información de los clientes (historial de compras, pagos y descuentos) a través de las aplicaciones de mensajería, todo en forma automática y sin intervención humana.

En Costa Rica, una firma de distribución farmacéutica automatizó las auditorías internas (solicitud de información y monitoreo de cumplimiento); una cadena de supermercados la emplea para revisar disponibilidad de productos en góndolas y cuellos de botella en cajas; y otra firma de productos de consumo recibe reportes de su personal de campo sobre situaciones propias y de la competencia (ofertas y precios) para que la gerencia adopte decisiones inmediatas y no varias semanas después.

PIA tiene solo cuatro colaboradores, los tres fundadores en Costa Rica y un representante en Colombia, pero funciona con 19 agentes IA que realizan tareas como generar automáticamente la factura a cada cliente, capacitación y soporte.

“Si no fuera por los agentes IA necesitaríamos seis o siete personas”, respondió Astúa. Lo mismo ocurre con sus clientes. “De 10 colaboradores en gestión de inventario, con PIA dejó solo dos y los otros fueron reubicados”, detalló.

Así es como la IA está transformando el empleo en Costa Rica en firmas de tecnología de la información (TIC), multinacionales de servicios instaladas aquí y en empresas de otros sectores, una situación que reconocen las autoridades y los especialistas como uno de los factores determinantes.

“Algunas organizaciones sí están optimizando planillas en áreas donde la IA mejora la eficiencia”, respondió Scarleth Tercero Loría, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

La situación también ocurre en otros mercados. La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, reveló que las oportunidades de empleo para los jóvenes están en declive y que los gigantes tecnológicos citan la IA para reestructurar sus fuerzas de trabajo, aunque según la revista Wired no todas lo admiten.

Hace pocas semanas, Amazon realizó despidos de cerca del 10% de su planilla. Parte de la explicación es la adopción de la IA en sus procesos. Se puede hacer lo mismo con menos seres humanos. Cerca de 2.000 de esos puestos fueron recortados en Costa Rica. La empresa ya obtuvo permiso para que la cantidad mínima con la que opera en nuestro país (y que le da derecho a beneficios fiscales) pase de 16.450 a 8.225. Diversos análisis locales señalan que la adopción de IA en áreas como AWS (servicios en la nube), finanzas, soporte y operaciones está generando una reasignación de roles: menos empleos administrativos tradicionales y más demanda de perfiles técnicos avanzados relacionados con IA, robótica y análisis de datos.

“Seguimos comprometidos con Costa Rica, donde estamos orgullosos de haber invertido más de ¢2 billones durante la última década, incluyendo inversiones en infraestructura y en compensación para nuestros empleados en el país”, señaló Amazon en respuesta auna consulta de La Nación.

El lobo viene Diferentes entidades advierten desde hace una década, al menos, sobre el impacto en el empleo en Costa Rica de la automatización debido a la IA: Foro Económico Mundial: en 2014 un informe de esta entidad señaló que la mitad de las ocupaciones y de la Población Económicamente Activa del país se verían afectados por la automatización con la IA y la robótica. McKinsey & Co.: en 2017 la firma publicó un informe en el que señaló que la automatización impactaría al 52% de las ocupaciones en el sector privado del país; la estimación se realizó con base en el potencial de automatización por ocupación a nivel global y las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de empleo por rama de actividad. Banco Mundial: en 2024 advirtió que el 38% del empleo en Costa Rica está expuesto a automatización o transformación radical por efectos de la IA. En América Latina superaría a Uruguay, Brasil y República Dominicana (37%) y al promedio regional (32%). Las ocupaciones susceptibles de ser automatizadas o redefinidas concentran más talento joven. Fuente: Foro Económico Mundial, McKinsey y Banco Mundial.

Reflejo

Los cambios en el empleo debido a la IA fueron advertidos por diferentes entidades desde hace una década.

El Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y McKinsey estiman que la afectación en Costa Rica alcanzaría del 38% al 52% de las ocupaciones. El escenario se aceleró desde el 2022 con ChatGPT.

El país es el líder en adopción de IA en América Latina (26,5% de su población en edad laboral), según el Microsoft AI Economy Institute, superando los promedios de uso en EE. UU., Canadá, Europa y Asia (25%) y del Hemisferio Sur (14%).

Se estima que el 80% de las empresas en la región latinoamericana están en fase de exploración y que quienes más impulsan su uso empresarial son profesionales y mandos medios que aprenden e implementan las herramientas de IA por su cuenta.

En Costa Rica, la IA es uno de los factores que impactan al sector de servicios en general, en especial a los subsectores de información y comunicaciones, administrativos y de apoyo, y regímenes especiales.

El sector sufrió una contracción del empleo al final del 2025, luego de varios aumentos en años anteriores, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La situación alcanza a diversas multinacionales ubicadas en el país más allá de Amazon, cuya planilla en la sede local pasó de 16.450 a 8.225 trabajadores.

En su último informe mensual de actividad económica a diciembre anterior, el BCCR indicó que la mayoría de las actividades del grupo de servicios presentaron una desaceleración en su ritmo de crecimiento y en particular los servicios profesionales y administrativos, así como los financieros.

En contraste, creció la actividad de servicios informáticos (7%) debido a una mayor demanda externa, tanto en el régimen simplificado como en los regímenes especiales. Pero el empleo en este sector no compensa la reducción de planillas de servicios en general. Tampoco lo compensa tener más empresas de servicios en zona franca.

En 2025 se empleó a 196.310 personas en empresas multinacionales de manufactura y de servicios en regímenes especiales. Pero esa cifra es apenas de 3.259 puestos más que en 2024 y “significativamente” menor que en años previos.

Varias empresas solicitan ahora que sus profesionales en el área de Tecnología de la Información manejen adecuadamente la inteligencia artificial. (Shutterstock/Shutterstock)

La industria de dispositivos médicos permitió ese leve aumento, porque hay una desaceleración en la creación de puestos en servicios “por primera vez”. “Más de 2.000 puestos menos en servicios en zona franca”, detalló Marianella Urgellés, directora ejecutiva de Cinde, en entrevista con El Financiero.

La situación ocurre pese a que entre 2023 y 2025 se atrajeron 175 nuevas empresas, de las cuales 88 corresponden a servicios, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). En 2025 las nuevas inversiones y las reinversiones se concentraron en este mismo sector (33 de 67 proyectos), de acuerdo con Cinde.

Y ocurre a pesar de que el 50% de las firmas multinacionales de servicios reporta planes de crecimiento para los próximos años y que no encuentran el talento que requieren.

Es el crecimiento del régimen especial (zonas francas) lo que ha mantenido el crecimiento de la economía del país en los últimos años. Es también el lugar donde los profesionales ticos encuentran los mejores salarios y condiciones que no se comparan con el mercado local debido a sus beneficios, como seguro médico privado.

Menú de causas Los factores que inciden en “algunos ajustes operativos”, según Procomer: Reorganizaciones y cambios estratégicos corporativos, como ventas, fusiones o procesos de reestructuración a nivel global. Traslado de operaciones a mercados con mano de obra menos costosa. Variaciones en contratos internacionales que pueden reducir el número de proyectos estratégicos. Ajustes derivados de efectos postpandemia en la demanda global y en las cadenas de valor. Transformación de operaciones transaccionales asociada a la automatización y al uso intensivo de inteligencia artificial. Limitaciones en la disponibilidad de talento especializado, que afectan el potencial de crecimiento de las operaciones, sin implicar despidos. Implementación de mejoras basadas en inteligencia artificial orientadas principalmente a la optimización de procesos. Fuente: Respuesta de Procomer

¿Qué ocurre?

La IA no deja sectores, actividades, tareas o rincones por fuera. En el sector de dispositivos médicos permite predecir defectos, detectar procesos deficientes y anticipar problemas de fabricación, por ejemplo.

Pero son los sectores de servicios y TIC donde el impacto es múltiple. “En varias empresas de servicios se observa que crece la adopción de plataformas de IA en funciones administrativas, de soporte operativo y en tareas repetitivas”, afirmó Javier León, CEO de Nexus HR Tech.

En general en servicios, el primer impacto es el cambio de funciones en roles de servicio y experiencia del cliente, soporte operativo, administración, recursos humanos, finanzas, mercadeo, análisis comercial, tecnología, calidad, análisis y gestión del cambio.

El segundo es en el modelo de negocios de las firmas TIC: al necesitar menos personal, los clientes requieren menos licencias de sistemas en la nube. “Cambia la lógica del software como servicio”, dijo Alejandro Zamora, profesor de LEAD University y CEO de la startup Neural Coders.

El tercer impacto es un “nuevo déficit de talento”, pues a las empresas no les es fácil encontrar personal que cumpla los requerimientos de los nuevos roles: mayor especialización, bases técnicas sólidas, competencias actualizadas en supervisión de procesos, resolución de situaciones complejas, análisis de datos, generación de valor, automatización e integración de herramientas con IA.

“La tendencia no es únicamente reducir, sino reasignar talento hacia funciones más estratégicas”, dijo Tercero Loría, de ManpowerGroup.

Aunque la demanda de profesionales en TIC es “relativamente estable” para funciones de desarrollo, soporte, infraestructura, ciberseguridad, datos, servicios en la nube o automatización, hay una menor oferta de talento.

Muchas firmas locales tienen que contratar recursos fuera del país, en especial en programación. Tanto estas compañías como las multinacionales que se llevan operaciones a otros países de América Latina, Asia y África encuentran, además, hasta 50% o 60% costos menores que en Costa Rica.

“La IA ya está disponible y genera valor, pero sin una visión ejecutiva clara, sin arquitectura empresarial, sin gobernanza y sin personas capacitadas para comprenderla, adoptarla y aprovecharla, las organizaciones quedan atrapadas en pilotos que no escalan y no transforman el negocio”. — Roberto Gomes, socio director regional de consultoría de EY

“Las empresas saben que no hay escapatoria. Para nuestra región Centroamericana, el verdadero desafío —o la gran oportunidad— está en cómo aceleramos el desarrollo de los sectores para fortalecer el talento digital, atraer inversión y construir ecosistemas económicos más resilientes y preparados para el futuro”. — Federico Paz, socio líder de la industria de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Deloitte

“En Costa Rica, la adopción de herramientas de IA en general aún se encuentra en una etapa muy inicial. Ciertamente, cada vez más empresas experimentan con plataformas de IA para automatizar tareas, apoyar la toma de decisiones o reducir costos operativos, pero estas iniciativas siguen siendo solo puntuales”. — Javier León, CEO de Nexus HR Tech

Los puestos más básicos y susceptibles de ser automatizados son reemplazados. “En algunas áreas (de TIC) definitivamente se ha reducido la demanda, pero en otras ha aumentado”, dijo Tomás de Camino, director de la Escuela de Sistemas inteligentes de la Universidad Cenfotec. “Hay un aumento de los roles relacionados con el uso y desarrollo de IA, así como de roles asociados a seguridad, validación y gobierno de sistemas automatizados”.

Las firmas buscan personas que tengan conocimientos y capacidad para la aplicación práctica de las plataformas de IA de última generación.

“Hay un incremento real de la demanda de competencias en IA, aunque muchas veces integradas dentro de roles existentes (software, data, consultoría), no necesariamente como puestos ‘puros’ de IA”, explicó Adolfo Cruz, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

IA integrada

La demanda de talento con IA se observa en las vacantes anunciadas para diferentes oficios, donde se incorpora el requisito de conocer y aplicar esta tecnología junto con las competencias técnicas básicas del puesto y habilidades blandas (resiliencia, pensamiento crítico, capacidad de análisis, y uso responsable y ético de la IA).

En informática aumenta la demanda de profesionales para implementar aplicaciones de integración (APIs) de modelos de IA, analistas de datos, aprendizaje automático, diseño de soluciones con IA embebida y patrones híbridos (reglas de negocio, IA y automatización) y que reconozcan cuándo usar IA, cuándo no y con qué nivel de autonomía.

También a nivel técnico: diseñadores de producto que entienden cómo interactúan las personas con sistemas inteligentes, investigadores de experiencia de usuario que evalúan confianza y percepción del usuario frente a la IA, gerentes de producto capaces de definir casos de uso de IA y analistas de negocio.

La demanda de informáticos con IA también viene impulsada porque “desde hace varios años” el 60% de las desarrolladoras locales brindan servicios basados en esta tecnología o en aprendizaje automático (43%), automatización robótica de procesos (41%) y Big Data y analítica de datos (30%).

“Hoy se buscan profesionales de todas las áreas tecnológicas que sepan trabajar con sistemas inteligentes”, reiteró Cruz.

Es un cambio del perfil profesional. “La IA actúa como un habilitador que amplifica las capacidades del profesional”, dijo Ariel Ramos, docente de ingeniería en seguridad informática de Universidad Fidélitas y director general de la firma Codingraph.

Así se observa en las ofertas de empleo. En estas semanas varias firmas anunciaron en LinkedIn vacantes en las que solicitaban competencias con IA entre otros requisitos.

Cargill, por ejemplo, buscaba un ingeniero de software con conocimientos de herramientas de IA.

West Monroe, una firma de consultoría de negocios y tecnología con una sede en Heredia, también buscaba un ingeniero de software sénior con experiencia en herramientas de IA y prompt engineering para trabajar con Cursor y Claude Sonnet, dos herramientas de IA para programación.

Boston Scientific también tenía una plaza de IT Analyst Intern para crear soluciones que conecten a la empresa con pacientes y profesionales de salud, para lo que tendría que trabajar en IA, datos y sistemas de automatización de procesos.

Y Corporación Millenium, una empresa local de software, tenía una plaza para un ejecutivo de mercadeo digital y redes sociales con conocimientos de herramientas de IA.

Es un cambio radical. Walter Astúa, de la startup PIA, cuenta que cuando él estudió informática se hablaba de la IA como una tendencia futurista.

Aunque consideró que se “infla” el impacto de la IA, sostuvo que las empresas revisan los puestos de baja productividad y altos costos. También demandan talento que convierta la promesa de la IA en proyectos y servicios de valor, en forma integrada a la lógica y las reglas del negocio. “Tiene que ver cómo entra la IA en la operación de la empresa”, dijo Astúa.

La tendencia continuará y se generalizará. “Esto pasará en todas las áreas”, dijo Javier León, de Nexus HR Tech.