Los despidos de Amazon son solo el inicio: la IA reconfigura operaciones en TIC y servicios en Costa Rica

Más de 2.000 puestos se redujeron en servicios en regímenes especiales en Costa Rica en 2025 debido a la automatización por IA y costos, entre otros factores; en TIC también impactan el perfil de la demanda de talento

Por Carlos Cordero Pérez
Amazon anunció una reducción global de 30.000 puestos en octubre, cuando se aplicó la reducción de la primera mitad; en enero informó la disminución de su personal que completa la medida. En Costa Rica eso implicó la reducción de su planilla y despertó las alarmas sobre el impacto de la IA en el empleo. (Albert Marin)







