Tecnología

Meta y Youtube perdieron juicio histórico sobre adicción, pero todavía faltan más. Le contamos qué sigue para las redes sociales

Los veredictos de los jurados de Los Ángeles y Nuevo México esta semana abren posibilidades para mayor regulación y más medidas contra las redes sociales y la IA en Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez
Laura Marquez-Garrett (3R, gray blazer), plaintiffs' attorney for SMVLC (Social Media Victims Law Center), gathers with family members of victims as they react to news that the jury has found Meta and YouTube liable in the social media addiction trial, outside the Los Angeles Superior Court , in Los Angeles, on March 25, 2026. A Los Angeles jury on Wednesday found Meta and YouTube liable for harming a young woman through the addictive design of their social media platforms and ordered the companies to pay $3 million in damages. The decision delivering a landmark verdict that could reshape how the tech industry faces legal accountability for the mental health of young users. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Integrantes del grupo de presión Social Media Victims Law Center y familiares de usuarios afectados por redes sociales celebran el veredicto del jurado de Los Ángeles contra Meta a las afueras del Tribunal. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MetaYouTubejuicioLos AngelesNuevo MexicoUnion Europearedes socialesinteligencia artificialpornografía
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.