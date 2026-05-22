Tecnología

Mientras Meta despide a 10% de su planilla, California ordena plan para responder al impacto de la IA en el empleo

La directriz del gobernador de California llega en un momento de crecientes temores de que la IA pueda arrasar con todo tipo de empleos

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Por AFP
Meta
Meta, la empresa matriz de Facebook, empezó a despedir a 8.000 personas, alrededor del 10% de su plantilla. (JOAN CROS/NurPhoto via AFP)







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