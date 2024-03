No es su móvil ni su operador: reportan caídas de Facebook e Instagram

Si usted no pudo ingresar ni actualizar a media mañana de este martes 5 de abril sus redes sociales Facebook e Instagram, ambos de la firma Meta, se debió a una caída global desde pasadas las 9:00 a.m. Pasadas las 10:30 a.m. el acceso a esas apps se había restaurado.

