Novacomp anuncia más de 120 nuevas vacantes en tecnología; así puede aplicar usted

El sector de tecnologías de información (TI) sigue enfrentando una alta demanda, impulsada por los avances a nivel global, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

La firma de origen costarricense especializada en consultoría tecnológica, Novacomp, tiene 120 vacantes en servicios TI especializados para atender el crecimiento de sus operaciones en Estados Unidos y América Latina.

Las oportunidades disponibles abarcan diversas áreas como inteligencia artificial, datos y analítica, nube, desarrollo de software, análisis de negocios, automatización, calidad de software, ciberseguridad, infraestructura y desarrollo de aplicaciones, plataformas empresariales como Salesforce y soluciones tecnológicas para el sector financiero.

“La tecnología continúa transformando la forma en que operan las organizaciones y eso genera una creciente demanda por talento especializado”, dijo Manuel Vargas, gerente de talento de Novacomp. “La apertura de estas posiciones responde directamente al crecimiento de nuestros clientes y a la necesidad de incorporar talento que quiera participar en proyectos de alto impacto”.

Novacomp proyecta incorporar más de 350 nuevos profesionales durante 2026. (Novacomp/Novacomp)

Como parte de su estrategia, Novacomp proyecta incorporar más de 350 nuevos profesionales durante 2026 para fortalecer sus capacidades en desarrollo de software, modernización tecnológica, analítica de datos, inteligencia artificial y transformación digital.

Fundada en 1997, la firma cuenta con más de 1.500 consultores especializados provenientes de 23 países, operaciones en 10 países de América Latina y EE. UU.

Además, tiene clientes de sectores como banca, seguros, manufactura, retail, alta tecnología, aviación, logística, gobierno, telecomunicaciones y ciencias de la vida en iniciativas de transformación digital, modernización de aplicaciones, nube, datos, ciberseguridad, inteligencia artificial y automatización de procesos.

Es reconocida en Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar.

¿Usted cumple con estos requisitos?

Los candidatos deben contar con título universitario en:

—Ingeniería en Sistemas

—Informática

—Ciencias de la Computación

—Carreras afines.

Otros requisitos son que le darán puntos:

—Tres años de experiencia profesional.

—Dominio avanzado del inglés para algunas posiciones (debido a la interacción directa con clientes en Estados Unidos).

—Certificaciones en tecnologías y plataformas como Microsoft, Oracle, AWS, Salesforce, Scrum, DevOps y automatización de pruebas. Estas representan un valor agregado para los candidatos.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes y aplicar de forma inmediata en el sitio web: crnova.com/careers.