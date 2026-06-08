Tecnología

Novacomp anuncia más de 120 nuevas vacantes en tecnología; así puede aplicar usted

Novacomp busca talento especializado para atender proyectos en Estados Unidos y América Latina; proyecta incorporar más de 350 profesionales durante este 2026 como parte de su estrategia de crecimiento regional

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Por Carlos Cordero Pérez

El sector de tecnologías de información (TI) sigue enfrentando una alta demanda, impulsada por los avances a nivel global, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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