Paolo Ardoino, CTO de Tether: “Quedó claro cuáles ‘stablecoins’ son realmente estables y cuáles no”

Es actualmente una de las monedas estables, más conocidas como stablecoins, más populares del mundo. Su historia se remonta al 2014, cuando la empresa lanzó realcoin, el predecesor de la moneda actual que lleva el mismo nombre de la compañía: Tether.

La criptomoneda quiere tranquilizar a sus usuarios al asegurar la paridad con el dólar estadounidense y un respaldo de todos sus tokens con reservas, tras el colapso de terraUSD (UST), una stablecoin algorítmica que sucumbió ante la presión a su sistema y que levantó una nueva ola de dudas sobre la estabilidad de estos activos.

EF consultó mediante correo electrónico a Paolo Ardoino, chief technology officer (CTO) de Tether, sobre el futuro de las stablecoins y la forma en la que la compañía respalda su moneda.

El desplome de terraUSD aumentó las dudas sobre la estabilidad de estas monedas que prometen mantener la paridad con el dólar. ¿Provocará esto una caída en otras stablecoins?

—Es importante aclarar que no todas las monedas estables funcionan de la misma manera. Por un lado, existen stablecoins como tether (USD₮) que logran estabilidad respaldadas por activos de reserva, generalmente una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense o una materia prima. Y por otro, las stablecoins algorítmicas como UST que mantienen su estabilidad creando y destruyendo el suministro mediante intercambios con su token nativo. Algo interesante que sucedió durante las últimas semanas es que se probaron dos tipos de monedas estables y quedó claro cuáles son realmente estables y cuáles no. El problema es que las monedas estables algorítmicas realmente no pueden escalar bien, especialmente en mercados tan pequeños, porque no hay suficiente liquidez para sostener eventos de liquidación en cascada como el que vimos en los últimos días.

¿Podrá recuperarse terraUSD? ¿Cuáles son las perspectivas?

—Aunque no podemos comentar sobre el futuro del proyecto luna, creo que esta situación no significa nada para el mercado de monedas estables centralizadas. Son tipos de activos completamente diferentes. Las monedas estables centralizadas como tether se han convertido en una pieza fundamental de la infraestructura para la cripto economía. En todo el mundo, los usuarios las utilizan para transferir valor entre exchanges sin volatilidad, comprar instrumentos derivados y almacenar valor cuando se mueven entre posiciones de trading.

¿Qué tipo de stablecoins existen y qué les permite tener el valor de $1 por moneda?

—Hay monedas estables que logran estabilidad respaldadas por activos de reserva y monedas estables algorítmicas que mantienen su estabilidad creando y destruyendo suministro a través de intercambios con su token nativo.

En el caso de tether, ¿cómo respaldan esta stablecoin?

—A diferencia de estas monedas estables algorítmicas, tether (USD₮) tiene una cartera conservadora y líquida que consiste en efectivo y equivalentes de efectivo, como Letras del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, fondos del mercado monetario y tenencias de papel comercial de emisores con calificación A-2 y superior. Todos los tokens tether están vinculados 1 a 1 con una moneda fiduciaria correspondiente y están respaldados al 100 % por reservas. El valor de nuestras reservas se publica diariamente y se actualiza al menos una vez al día.

Paolo Ardoino, chief technology officer de Tether, ve en América Latina potencial y espacio para el lanzamiento de nuevas 'stablecoins'. (Cortesía Tether)

¿Por qué se usan las stablecoins? ¿Qué papel tienen en el ecosistema financiero y de criptomonedas?

—Las monedas estables centralizadas hacen que la cripto economía sea más eficiente al poner dólares en una blockchain que se utilizan para innovar todo, desde pagos digitales hasta compras de comercio electrónico, e incluso facilitan las transacciones dentro de los ecosistemas financieros descentralizados. También son un recurso para los no bancarizados, una poderosa herramienta de inclusión para millones de personas excluidas del sistema bancario tradicional, que impulsa la adopción generalizada de esta nueva revolución financiera.

¿Es tether también vulnerable a sufrir una caída como terraUSD?

—Ante las pérdidas recientes que sufrieron los inversores de UST, es posible que muchos usuarios se pregunten si pueden confiar en tether, dado el espectacular colapso de luna. Hay mirar nuestro historial. Se ha confiado en tether como la principal forma de liquidez basada en dólares en el mercado de criptomonedas durante muchos años y este mercado no ha estado exento de caídas dramáticas. Desde el 11 de mayo, la empresa Tether procesó con éxito más de $10.000 millones en canjes de USD₮ para personas verificadas. Cada solicitud de canje que se envió se canjeó en su totalidad. La paridad se respetó 1 a 1 con el dólar norteamericano. El tamaño de este canje muestra que tether es, con mucho, la moneda estable más sólida de la industria.

¿Cómo describiría el uso de stablecoins en América Latina?

—En América Latina las monedas estables son extremadamente populares, especialmente en aquellos países donde la población está experimentando la devaluación de sus monedas nacionales. Estos activos se utilizan en una amplia gama de edades y ocupaciones. De hecho, la semana pasada lanzamos los tokens tether MXN₮ vinculados al peso mexicano. MXN₮ puede minimizar la volatilidad para aquellos que buscan convertir sus activos e inversiones de moneda fiduciaria a moneda digital. Creo que este lanzamiento proporcionará un campo de pruebas para la incorporación de nuevos usuarios en el mercado latinoamericano y allanará el camino para el lanzamiento de otras monedas con respaldo fiduciario en la región.

Algunos sectores en EE. UU. por ejemplo piden regular las stablecoins. ¿Cuál es su posición al respecto?

—Si bien Tether se enfoca en la libertad financiera, eso no significa que no admita una regulación financiera bien construida. El apoyo a la libertad financiera y la prevención de los delitos financieros pueden coexistir, y apoyamos ambos objetivos. El ecosistema ha estado esperando claridad sobre la regulación de las monedas estables durante mucho tiempo. Una vez que se implementen las pautas adecuadas, creemos que será un catalizador para una mayor adopción de activos digitales e innovación financiera. Como la primera, más grande, innovadora y líquida moneda estable, esperamos trabajar junto con los gobiernos y reguladores globales y América Latina no es una excepción.